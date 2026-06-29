Шест са жертвите на стрелбата в Северна Германия

Мъж на 45 години, замесен в спор за попечителство върху тримесечната си дъщеря, е заподозрян за откриването на огън в център за закрила на майки и деца в град Щаде, Северна Германия, при която вчера бяха убити шестима души, съобщи полицията, цитирана от Франс прес и БТА.

Нападателят “е имал насрочена среща днес с няколко от жертвите, за да обсъдят попечителството над тримесечната му дъщеря, която е била на мястото на инцидента заедно с майка си“, заяви снощи началникът на местната полиция Катрин Шуол на пресконференция, без да уточни дали майката и дъщеря ѝ са живеели в центъра.

Двете са невредими след стрелбата. Жертвите - четири жени и двама мъже, са социални работници, отговарящи за закрилата на детето, уточни говорител.

Полицията е получила няколко сигнала и при пристигането си на мястото е заварила четирима души, застреляни “по особено жесток начин”, каза Шуол.

Друг човек е починал, докато медиците са се опитали да го реанимират, а шести човек е починал по-късно от нараняванията си.

Още един човек е ранен и остава в стабилно състояние, съобщи говорител на полицията пред АФП.

Предполагаемият нападател е опитал да избяга с автомобил, шофиран от 65-годишна жена, която е в “близки отношения” с неговото семейство.

Полицията е открила огън срещу автомобила, но нито шофьорката, нито пътникът са били простреляни, уточни Шуол. Двамата са арестувани.

Заподозреният за стрелбата е турски гражданин, роден в Германия, който живее в Хановер, на 200 км южно от Щаде, се казва в изявление на полицията.

Той е бил известен на полицията, най-вече с отправяне на заплахи, но не е бил смятан за “склонен към насилие”, се добавя в изявлението. Мъжът не е имал разрешително за носене на оръжие.

Майката на бебето е казала на полицията, че вече няма отношения с него.

Според изявлението на полицията няма “опасност за обществеността”.

Сайтът на най-популярния германски ежедневник “Билд” публикува любителско видео, за което се твърди, че показва ареста на нападателя.

🚨 BREAKING: 6 DEAD IN GERMANY MASS SHOOTING: A 45-year-old man of Turkish descent opened fire at a facility for pregnant women and young mothers near Hamburg. All 6 victims were employees. Several others hospitalized.



Suspect is in custody. Motive: domestic violence.

Germany… pic.twitter.com/pD6D9E7Pdq — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) 29 юни 2026 г.

На клипа се виждат автомобил със спукана задна гума, спрян от масирано полицейско присъствие. Намесват се полицаи, докато в края на пътя се вижда пътна блокада.

С оръжие, насочено срещу нея, шофьорката излиза от автомобила и ляга на пътя, преди да бъде задържана от полицията.

По-рано представител на градските власти заяви, че този район на Щаде има детска градина и училище, но те не са били цел на нападението.

По време на пресконференция регионалната министърка по вътрешни работи Даниела Беренс нарече стрелбата, която определи като “свързана със семейството”, като “акт на изключителна жестокост”.

Президентът на Германия Франк-Валтер Щайнамйер осъди нападението в социалната мрежа Екс и го нарече “ужасяващ акт на насилие”. Той добави, че “силно шокиран” от степента на насилие на място, “за което се предполага, че предлага защита”.