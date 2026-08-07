6 дрона прелетяха над военна база на Бундесвера

Подозрителни безпилотни летателни апарати са засечени да прелитат над военна база на Бундесвера в град Мехерних, югозападно от Бон. Според информация на германските издания WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, позоваващи се на полицията, охраната и пристигналите патрули са регистрирали общо шест прелитания. Един от дроновете е направил няколко обиколки директно над полицейските служители на място.

Представител на Оперативното командване на Бундесвера потвърди за засичането на летателните апарати. По първоначални оценки става дума за дронове тип Fly-380 VTOL, които разполагат с обхват до 400 километра и развиват скорост до 150 км/ч.

Военният обект в Мехерних е сред най-охраняваните и критични логистични центрове на германската армия. На 130 метра под земята се намира голям склад за военна техника и резервни части, а в базата работят и специалистите, отговарящи за поддръжката и ремонта на зенитно-ракетните системи Patriot.

Случаят е поредният от серия инциденти с неопознати дронове над стратегическа инфраструктура и военни съоръжения в Германия и Европа, за които властите подозират организирана шпионска дейност.