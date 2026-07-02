Германия започва да намалява бюрокрацията

Лидерите на управляващата коалиция в Германия постигнаха споразумение за пакет от реформи след седем часа и половина преговори, започнали вчера вечерта, съобщи пред ДПА запознат с хода им служител, предаде БТА.

Размерът и обхватът на пакета все още не са изцяло изяснени. Лидерите на консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц - съставен от Християндемократическия съюз (ХДС) и баварската му посестрима партия Християнсоциален съюз (ХСС) - и лявоцентристката Социалдемократическа партия (ГСДП) трябва да представят подробностите на пресконференция по-късно днес.

Коалицията прекара месеци в преговори за широк пакет от реформи, насочени към укрепване на германската система за социално осигуряване, намаляване на данъците за домакинствата и подпомагане на съживяването на най-голямата икономика в Европа след продължителен период на слаб растеж. Срещата в канцлерството беше разглеждана като решаващия етап от преговорите.

Някои елементи вече отбелязаха напредък още преди вчерашната среща. Законодателство, свързано с германската система за задължително здравно осигуряване, вече се разглежда от парламента. Коалицията също така се съгласи да приложи препоръките на експертна комисия по пенсионната реформа до голяма степен без промени, като се очаква графикът за мерките да бъде представен още днес.

Реформата на данъка върху доходите се оказа най-голямата пречка в преговорите. Коалицията планира да намали данъчната тежест за хората с ниски и средни доходи от 1 януари 2027 г., но между партньорите имаше разминавания как това да се постигне.

Социалдемократите настояваха за по-висока максимална ставка на данъка върху доходите и увеличаване на данъците върху наследството, за да помогне за финансирането на реформите – предложения, отхвърлени от консервативния блок. Други обсъждани варианти включваха повишаване данъците за хората с високи доходи, увеличаване на ДДС, намаляване на субсидиите или на държавните разходи.

За разлика от това, преговорите за намаляване на бюрокрацията са напреднали гладко и се очаква коалицията да обяви набор от мерки, насочени към намаляване на бюрокрацията за бизнеса и гражданите. Преди преговорите Мерц заяви, че очаква пакетът да представлява „голяма стъпка напред“ в модернизирането на Германия. Той увери, че правителството ще продължи програмата си за реформи и след лятото.

Пакетът от реформи е политически важен за коалицията, след като по-ранен опит за постигане на споразумение се провали след уикенд на преговори през пролетта. Провалът разкри разделения в правителството, докато подкрепата за коалиционните партии продължи да спада в социологическите проучвания.

Реформите се разглеждат като важно изпитание тест за коалицията преди изборите в някои източни провинции по-късно тази година.