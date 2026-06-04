Германия за първи път не влезе в Съвета за сигурност на ООН

Германия за първи път не беше избрана за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН след гласуването в Общото събрание, проведено снощи. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че активната подкрепа на страната за Украйна и Израел може да е струвала на Германия мястото ѝ в Съвета за сигурност, като нарече резултата от вота "горчиво поражение". Сред новоизбраните непостоянни членове за първи път се оказа и Киргизстан.

При тайното гласуване Португалия и Австрия получиха съответно 134 и 131 гласа, а Германия - 104. За избиране бяха необходими най-малко две трети от гласовете на членовете на Общото събрание, тоест 127 гласа.

"Ние решително подкрепяме Украйна, а Русия не иска такъв глас да звучи в Съвета за сигурност", каза Вадефул и добави, че "не е тайна за никого", че Русия е водила кампания срещу членството на Германия. Русия не отговори на тези обвинения, съобщава Би Би Си.

"Винаги сме заемали ясна позиция по определени въпроси и далеч не всички държави членки споделят нашите възгледи", заяви той. "Фактът, че Германия винаги поема особена отговорност за Израел в конфликта в Близкия изток, също може да ни е струвал гласове."

Той добави, че за поражението на Германия е допринесъл и фактът, че страната се е включила твърде късно в надпреварата.

Съветът за сигурност на ООН се състои от пет постоянни членове - Китай, Франция, Русия, Великобритания и САЩ, както и от десет непостоянни членове. Това е единственият орган на ООН, който има правомощия да приема правно обвързващи решения, например да налага санкции или да одобрява използването на сила.

Германия е била избирана шест пъти за непостоянен член на Съвета за сигурност в своята регионална група и досега никога не беше претърпявала поражение при такова гласуване.

Неуспехът на изборите се превърна в сериозен удар за германския канцлер Фридрих Мерц. Според критиците той вече е бил изправен пред трудности във вътрешнополитически план, а сега се е оказал и в неудобно положение на международната сцена, при положение че първоначално се представяше като човек, способен да укрепи авторитета на Германия в международните отношения.

За непостоянни членове бяха избрани също Киргизстан, Тринидад и Тобаго и Зимбабве. Техният мандат като временни членове ще започне на 1 януари 2027 г. и ще продължи две години.

Киргизстан за първи път в своята история си осигури място в Съвета за сигурност на ООН от Азиатско-тихоокеанската регионална група, изпреварвайки Филипините след четири тура на гласуване. За страната гласуваха 142 държави, а против бяха 49.

Киргизките власти определиха това събитие като "едно от най-важните постижения на страната" и "историческа победа". Президентът на страната Садир Жапаров отбеляза, че временното членство на Киргизстан в Съвета за сигурност на ООН отразява високото доверие на международната общност.

След обявяването на резултатите делегатите на Киргизстан аплодираха и в продължение на няколко минути празнуваха победата заедно с други дипломати в залата на Общо събрание на ООН.