Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Германия и Нидерландия поемат отбраната на Латвия и Естония

Днес, 20:09
Канцлерът Мерц е дал зелена светлина за създаването на германо-нидерлански армейски корпус, който да поеме при необходимост отбраната на Латвия и Естония
BGNES/EPA
Канцлерът Мерц е дал зелена светлина за създаването на германо-нидерлански армейски корпус, който да поеме при необходимост отбраната на Латвия и Естония

НАТО ще укрепи отбраната на източния си фланг с нова структура, която би улеснила бързото разгръщане на сили в Латвия и Естония в случай на война с Русия, съобщи Ройтерс.

В момента силите на НАТО и в трите балтийски държави, както и в Северна Полша, се намират под единно многонационално командване в полския град Шчечин. 

Зачисляването на втори корпус за региона ще позволи на НАТО да осигури „масирано присъствие със скорост“.

Когато е напълно оперативен, един армейски корпус обикновено командва три дивизии, или между 40 000 и 60 000 военнослужещи. В мирно време той обикновено съществува като рамкова командна структура, в която специализираните функции като артилерия, противовъздушна отбрана и медицински екипи са налице, за да позволят бързо разгръщане на войски при необходимост.

Германия и Нидерландия, в координация с НАТО, са постигнали споразумение да зачислят Германо-нидерландския корпус, базиран в германския град Мюнстер, към отбраната на Латвия и Естония, съобщиха военните източници за Ройтерс днес.

Сделката е преодоляла и последното препятствие, което се е състояло в недостиг на корпусни войски, казаха източниците, визирайки критичния капацитет, от който всеки корпус се нуждае в области като далекобойна артилерия, противовъздушна отбрана, както и инженерни и медицински екипи. Заедно с други партньори Германия и Нидерландия сега ще изградят тези сили, посочват източниците.

Не е ясно кога решението ще влезе в сила и колко точно войници ще преминат под командването на новото щабно формирование при евентуален конфликт.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Германия, Нидерландия, Естония

Още новини по темата

Германия предлага на туристите много събития и интересни региони

26 Май 2026

Германия натурализира 309 000 души - основно сирийци и турци
24 Май 2026

Спасители извадиха затрупания в Германия българин
22 Май 2026

Мерц предлага Украйна да стане бързо "асоцииран член" на ЕС
21 Май 2026

Въздушна заплаха парализира Източна Латвия
19 Май 2026

Русия обяви двама естонци, поискали убежище, за луди
16 Май 2026

Премиерът Радев отива в понеделник в Берлин
14 Май 2026

България даде на Германия съден шеф на авиокомпания
13 Май 2026

Германия праща кораби в Средиземно море за акция в Ормузкия проток
25 Апр. 2026

Германската автомобилна индустрия върви надолу
20 Апр. 2026

Младите мъже във ФРГ трябва да уведомяват военните при дълго пътуване в чужбина

04 Апр. 2026

Канцлерът Мерц заяви, че Украйна вече няма нужда от ракети "Таурус"
25 Март 2026

Амстердам забранява рекламите на месо и горива
17 Февр. 2026

Германия иска преразглеждане на всички европейски регулации
12 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса