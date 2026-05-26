Германия и Нидерландия поемат отбраната на Латвия и Естония

BGNES/EPA Канцлерът Мерц е дал зелена светлина за създаването на германо-нидерлански армейски корпус, който да поеме при необходимост отбраната на Латвия и Естония

НАТО ще укрепи отбраната на източния си фланг с нова структура, която би улеснила бързото разгръщане на сили в Латвия и Естония в случай на война с Русия, съобщи Ройтерс.

В момента силите на НАТО и в трите балтийски държави, както и в Северна Полша, се намират под единно многонационално командване в полския град Шчечин.

Зачисляването на втори корпус за региона ще позволи на НАТО да осигури „масирано присъствие със скорост“.

Когато е напълно оперативен, един армейски корпус обикновено командва три дивизии, или между 40 000 и 60 000 военнослужещи. В мирно време той обикновено съществува като рамкова командна структура, в която специализираните функции като артилерия, противовъздушна отбрана и медицински екипи са налице, за да позволят бързо разгръщане на войски при необходимост.

Германия и Нидерландия, в координация с НАТО, са постигнали споразумение да зачислят Германо-нидерландския корпус, базиран в германския град Мюнстер, към отбраната на Латвия и Естония, съобщиха военните източници за Ройтерс днес.

Сделката е преодоляла и последното препятствие, което се е състояло в недостиг на корпусни войски, казаха източниците, визирайки критичния капацитет, от който всеки корпус се нуждае в области като далекобойна артилерия, противовъздушна отбрана, както и инженерни и медицински екипи. Заедно с други партньори Германия и Нидерландия сега ще изградят тези сили, посочват източниците.

Не е ясно кога решението ще влезе в сила и колко точно войници ще преминат под командването на новото щабно формирование при евентуален конфликт.