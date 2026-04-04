Младите мъже във ФРГ трябва да уведомяват
военните при дълго пътуване в чужбина

04 Апр. 2026
Германия планира да увеличи числеността на Бундесвера от сегашните 184 хил. до 255–270 хил. военнослужещи.
Германия планира да увеличи числеността на Бундесвера от сегашните 184 хил. до 255–270 хил. военнослужещи.

В Германия мъжете в наборна възраст са задължени да получават разрешение за напускане на страната, съобщиха германски медии.

От 1 януари 2026 г. в Германия мъжете на възраст от 17 до 45 години са длъжни да получат разрешение от Бундесвера, ако планират да пребивават в чужбина повече от три месеца. Това предвиждат промените в закона за военната служба.

По-рано такова изискване е важало само при повишена външна заплаха или война, но сега се разпространява и в мирно време, отбелязва изданието. Както обясняват от германското Министерство на отбраната, мярката е необходима за отчет на потенциалните наборници — властите искат да знаят кой се намира в чужбина „в случай на извънредна ситуация“.

„Основната цел и водещ принцип на тази разпоредба е създаването на надежден и информативен военен регистър при необходимост“, цитира Berliner Zeitung официален представител на ведомството.

Конкретните последици при нарушение засега не са разкрити, а детайлите по механизма все още се разработват. В същото време законът за военната служба посочва, че подаването на заявление за разрешение е задължително, но отказ не е предвиден.

Инициативата е част от по-широк пакет реформи, подчертава изданието. Германия планира да увеличи числеността на Бундесвера от сегашните 184 хил. до 255–270 хил. военнослужещи до 2035 г. и да засили отчетността на наборния ресурс.

В същото време властите подчертават, че задължителна военна служба няма да бъде въведена - участието в армията остава доброволно, като се призовават само онези, които са посочили в специален въпросник, че са готови да служат, отбелязва Berliner Zeitung.

В момента Министерството на отбраната разработва „конкретни правила за допускане на изключения от задължението за разрешение, включително за да се избегне излишна бюрокрация“. На въпроса какви ще са последиците, ако мъже между 17 и 45 години не получат такова разрешение преди заминаване, министерството не е дало отговор, съобщава „Frankfurter Rundschau“. 

Законът за новата военна служба предвижда всички 18-годишни мъже и жени да получат въпросник, чрез който да се оцени тяхната пригодност и мотивация за Бундесвера. Мъжете са длъжни да го попълнят. Ако чрез този въпросник Бундесверът не успее да привлече достатъчно доброволци, управляващата коалиция запазва възможността да въведе т.нар. задължителна служба при необходимост.

 

 

Ключови думи:

Германия, наборна военна служба

Още новини по темата

Канцлерът Мерц заяви, че Украйна вече няма нужда от ракети "Таурус"
25 Март 2026

Германия иска преразглеждане на всички европейски регулации
12 Февр. 2026

Грък и румънец съсипали няколко кораба в Германия
04 Февр. 2026

Deutsche Bank е изправена пред нов финансов скандал
28 Яну. 2026

Германия има план за ЕС на две скорости с ядро от 6 страни
27 Яну. 2026

Германското разузнаване подслушвало Обама на "Air Force One"
04 Яну. 2026

Хиляди останаха без ток в Берлин заради саботаж
04 Яну. 2026

Москва препоръча на руснаците да не пътуват до Германия
25 Дек. 2025

FT: Франция взриви споразумението за руските активи
21 Дек. 2025

В Бундестага се опитват да премахнат улиците, наречени на Ленин
08 Дек. 2025

Германия ще върне на Полша артефакти, откраднати от нацистите
30 Ноем. 2025

Адолф Хитлер може да спечели изборите в Намибия
25 Ноем. 2025

Гърция вдига заплатите на военните и им раздава безплатни жилища
24 Ноем. 2025

Спор за пенсионни промени заплашва германското правителство
19 Ноем. 2025

