В Германия мъжете в наборна възраст са задължени да получават разрешение за напускане на страната, съобщиха германски медии.

От 1 януари 2026 г. в Германия мъжете на възраст от 17 до 45 години са длъжни да получат разрешение от Бундесвера, ако планират да пребивават в чужбина повече от три месеца. Това предвиждат промените в закона за военната служба.

По-рано такова изискване е важало само при повишена външна заплаха или война, но сега се разпространява и в мирно време, отбелязва изданието. Както обясняват от германското Министерство на отбраната, мярката е необходима за отчет на потенциалните наборници — властите искат да знаят кой се намира в чужбина „в случай на извънредна ситуация“.

„Основната цел и водещ принцип на тази разпоредба е създаването на надежден и информативен военен регистър при необходимост“, цитира Berliner Zeitung официален представител на ведомството.

Конкретните последици при нарушение засега не са разкрити, а детайлите по механизма все още се разработват. В същото време законът за военната служба посочва, че подаването на заявление за разрешение е задължително, но отказ не е предвиден.

Инициативата е част от по-широк пакет реформи, подчертава изданието. Германия планира да увеличи числеността на Бундесвера от сегашните 184 хил. до 255–270 хил. военнослужещи до 2035 г. и да засили отчетността на наборния ресурс.

В същото време властите подчертават, че задължителна военна служба няма да бъде въведена - участието в армията остава доброволно, като се призовават само онези, които са посочили в специален въпросник, че са готови да служат, отбелязва Berliner Zeitung.

В момента Министерството на отбраната разработва „конкретни правила за допускане на изключения от задължението за разрешение, включително за да се избегне излишна бюрокрация“. На въпроса какви ще са последиците, ако мъже между 17 и 45 години не получат такова разрешение преди заминаване, министерството не е дало отговор, съобщава „Frankfurter Rundschau“.

Законът за новата военна служба предвижда всички 18-годишни мъже и жени да получат въпросник, чрез който да се оцени тяхната пригодност и мотивация за Бундесвера. Мъжете са длъжни да го попълнят. Ако чрез този въпросник Бундесверът не успее да привлече достатъчно доброволци, управляващата коалиция запазва възможността да въведе т.нар. задължителна служба при необходимост.