Германия праща кораби в Средиземно море за акция в Ормузкия проток

Днес, 14:46
Борис Писториус
ЕПА/БГНЕС
Борис Писториус

Германски военноморски части ще бъдат разположени в Средиземно море като подготовка за възможно изпращане в Ормузкия проток, заяви днес министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА и БТА.

Ще бъдат разположени миночистач и команден и снабдителен кораб, уточни Писториус пред в. “Райнише пост”, но не посочи кога точно се очаква те да отплават.

След като САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, Техеран отговори с ефективна блокада на Ормузкия проток. 

Блокадата причини мащабни нарушения на световната търговия, предизвиквайки рязък ръст на цените на енергията и панически мерки за предотвратяване на недостига на гориво, отбеляза ДПА. Отварянето на протока е основна точка на разногласия в преговорите за прекратяване на войната. 

"Предварителните условия за разполагане на германски плавателни съдове в Ормузкия проток ще включват трайно прекратяване на огъня, правна рамка съгласно международното право и решение от Бундестага - долната камара на германския парламент", каза Писториус. 

Министърът подчерта военноморските способности на Германия за разчистване на мини, посочвайки, че страната традиционно има водеща роля в НАТО в тази област.  

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е готов да участва в многонационална мисия за осигуряване на Ормузкия проток, за предпочитане с американско участие.

"Германия е готова да допринесе за свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, предоставяйки услуги по разминиране и морско разузнаване", каза канцлерът.

