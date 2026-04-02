Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иран вече събира такса от 1 долар на барел петрол в пролива

Техеран има система за подреждане на държавите

02 Апр. 2026
Новата ситуация превръща Ормузкия пролив в "платен портал", контролиран от паравоенна организация.
BGNES/EPA
Новата ситуация превръща Ормузкия пролив в "платен портал", контролиран от паравоенна организация.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) започна да събира транзитни такси от корабите, преминаващи през Ормузкия пролив. По данни на Bloomberg тарифите започват от 1 щатски долар на барел петрол. Средноголям танкер (Клас Suezmax / Aframax) пренася между 500 000 и 1 млн. барела. Стандартният голям танкер VLCC носи средно 2 млн. барела.

Плащанията се приемат в китайски юани или стейбълкойни, което засилва тенденцията към откъсване от контролираните от Запада финансови системи.

Понастоящем транзитът изисква пряка координация с посредници, свързани с КГИР. Корабните оператори са длъжни да осигурят пълна оперативна прозрачност, включително информация за собственика, знамето, товарния манифест, дестинацията, данните за екипажа и транспондера. Тази информация се проверява от командването на КГИР в Бандар Абас, провинция Хормозган, за евентуални връзки със САЩ или Израел.

Според съобщенията Иран прилага многостепенна система за ранжиране (от 1 до 5) за класификация на страните. Корабите от съюзнически или неутрални държави получават по-изгодни условия, докато тези, свързани с враждебни държави, са изправени пред по-строги изисквания или отказ за преминаване.

След плащане и проверка на корабите се издава код за разрешение заедно с указания за маршрута, което фактически поставя транзита през един от най-важните енергийни коридори в света под прекия контрол на Иран.

Агенция Bloomberg беше първата, която съобщи за новата финансова структура на КГИР. Според техните източници в банковия сектор в Хонконг и Дубай, Иран е започнал да изисква плащания в юани и Tether (USDT) чрез офшорни посредници. Bloomberg цитира и сателитни данни, показващи забавяне на танкерите в зоната на пролива, докато изчакват кодове за преминаване.

Американската морска администрация издаде предупреждение към корабособствениците (Alert 2026-004), в което се описват новите изисквания за „прозрачност на екипажа и товара“ и се потвърждават случаи на незаконно задържане на съдове, отказали да платят новата тарифа от 1 долар на барел.

Институти за отбранителен анализ като Janes публикуваха подробности за петстепенната система за ранжиране на държавите, използвана от Техеран:

  • Степен 1 (Съюзници): Китай, Русия (преминават без такси или с минимални).

  • Степен 2: (Приятелски и неутрални държави): Оман, Ирак, Катар, някои държави от Централна Азия и Югоизточна Азия (Минимални такси 0.10 – 0.20 долара на барел)

  • Степен 3: (Търговски партньори под наблюдение) - Индия, Япония, Южна Корея, Турция, повечето държави от ЕС (които не участват в активни санкции). Плащат стандартна такса 1 долар на барел.

  • Степен 4: (Държави с "рисково поведение") - Франция, Германия, Австралия, Канада - (Повишени такси и забавяния 2.50 – 3.00 долара на барел)

  • Степен 5: (Враждебни държави) - САЩ, Израел, Великобритания - (Пълна блокада или изземване, често получават пълен отказ или екстремни такси)


Тази ситуация превръща Ормузкия пролив в "платен портал", контролиран от паравоенна организация, което променя из основи правилата на глобалната търговия. Такса от 1 долар на барел може да генерира милиарди долари приходи за КГИР месечно, заобикаляйки международните санкции. Това вероятно ще доведе до незабавно покачване на цените на горивата в световен мащаб.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ормузки проток

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?