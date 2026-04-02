Иран вече събира такса от 1 долар на барел петрол в пролива

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) започна да събира транзитни такси от корабите, преминаващи през Ормузкия пролив. По данни на Bloomberg тарифите започват от 1 щатски долар на барел петрол. Средноголям танкер (Клас Suezmax / Aframax) пренася между 500 000 и 1 млн. барела. Стандартният голям танкер VLCC носи средно 2 млн. барела.

Плащанията се приемат в китайски юани или стейбълкойни, което засилва тенденцията към откъсване от контролираните от Запада финансови системи.

Понастоящем транзитът изисква пряка координация с посредници, свързани с КГИР. Корабните оператори са длъжни да осигурят пълна оперативна прозрачност, включително информация за собственика, знамето, товарния манифест, дестинацията, данните за екипажа и транспондера. Тази информация се проверява от командването на КГИР в Бандар Абас, провинция Хормозган, за евентуални връзки със САЩ или Израел.

Според съобщенията Иран прилага многостепенна система за ранжиране (от 1 до 5) за класификация на страните. Корабите от съюзнически или неутрални държави получават по-изгодни условия, докато тези, свързани с враждебни държави, са изправени пред по-строги изисквания или отказ за преминаване.

След плащане и проверка на корабите се издава код за разрешение заедно с указания за маршрута, което фактически поставя транзита през един от най-важните енергийни коридори в света под прекия контрол на Иран.

Агенция Bloomberg беше първата, която съобщи за новата финансова структура на КГИР. Според техните източници в банковия сектор в Хонконг и Дубай, Иран е започнал да изисква плащания в юани и Tether (USDT) чрез офшорни посредници. Bloomberg цитира и сателитни данни, показващи забавяне на танкерите в зоната на пролива, докато изчакват кодове за преминаване.

Американската морска администрация издаде предупреждение към корабособствениците (Alert 2026-004), в което се описват новите изисквания за „прозрачност на екипажа и товара“ и се потвърждават случаи на незаконно задържане на съдове, отказали да платят новата тарифа от 1 долар на барел.

Институти за отбранителен анализ като Janes публикуваха подробности за петстепенната система за ранжиране на държавите, използвана от Техеран:

Степен 1 (Съюзници): Китай, Русия (преминават без такси или с минимални).

Степен 2: (Приятелски и неутрални държави): Оман, Ирак, Катар, някои държави от Централна Азия и Югоизточна Азия (Минимални такси 0.10 – 0.20 долара на барел)

Степен 3: ( Търговски партньори под наблюдение) - Индия, Япония, Южна Корея, Турция, повечето държави от ЕС (които не участват в активни санкции). Плащат стандартна такса 1 долар на барел.

Степен 4: (Държави с "рисково поведение") - Франция, Германия, Австралия, Канада - (Повишени такси и забавяния 2.50 – 3.00 долара на барел)

Степен 5: (Враждебни държави) - САЩ, Израел, Великобритания - (Пълна блокада или изземване, често получават пълен отказ или екстремни такси)



Тази ситуация превръща Ормузкия пролив в "платен портал", контролиран от паравоенна организация, което променя из основи правилата на глобалната търговия. Такса от 1 долар на барел може да генерира милиарди долари приходи за КГИР месечно, заобикаляйки международните санкции. Това вероятно ще доведе до незабавно покачване на цените на горивата в световен мащаб.