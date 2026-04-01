МАЕ: Недостигът на дизел и керосин ще застигне Европа този месец

Проблемите с доставките на петрол от Близкия изток ще се задълбочат през април и ще започнат да оказват по-осезаемо влияние върху европейската икономика.

Това предупреди директорът на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол в интервю с ръководителя на Норвежкия суверенен фонд Николай Танген, цитиран от БТА.

„Загубите на петрол през април ще бъдат два пъти по-големи от тези през март, в допълнение към загубите на втечнен природен газ. Това ще предизвика инфлация и ще забави икономическия растеж в много страни“, заяви Бирол.

Той посочва, че от началото на военния конфликт на САЩ и Израел срещу Иран заради блокирането на Ормузкия проток и атаките срещу енергийна инфраструктура вече са загубени над 12 милиона барела петрол. Около 40 ключови енергийни обекта в Близкия изток са били повредени от началото на войната, като възстановяването им ще изисква време.

Очакваното задълбочаване на недостига се обяснява и с факта, че част от доставките през март са били договорени преди началото на конфликта и са достигнали крайните си пазари със закъснение.

Според Бирол най-сериозен е недостигът на керосин и дизел, който вече засяга Азия и се очаква да достигне Европа през април или май.

МАЕ разглежда възможността за допълнително освобождаване на стратегически резерви, след като страните членки вече се договориха за освобождаване на рекордните 400 милиона барела петрол. По оценка на агенцията настоящите прекъсвания на доставките на петрол и втечнен природен газ са по-сериозни от петролните кризи през 1973 и 1979 г., както и от загубата на руските газови доставки след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г., взети заедно.

„Насочваме се към огромно прекъсване на доставките – най-голямото в историята досега“, предупреди Бирол.

Междувременно авиационният бизнес също предупреди за сериозни проблеми с доставките на авиационно гориво за Европа.

"Доставките за Европа може да бъдат нарушени през май, ако конфликтът в Близкия изток продължи. До 25% от снабдяването на „Райънеър“ може да бъде изложено на риск през май и юни", предупреди главният изпълнителен директор на ирландската авиокомпания Майкъл О’Лиъри пред „Скай нюз“.

По оценки на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) между 25 и 30% от търсенето на авиационно гориво в Европа идват от региона на военния конфликт - Персийския залив.

О’Лиъри посочи, че ако войната приключи и Ормузкият проток бъде отворен до средата или края на април, риск за доставките няма да има.