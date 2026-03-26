Ормузкият проток е отворен за Русия и Китай

Днес, 06:25

Ормузкият проток не е напълно затворен, заяви в социалните мрежи министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи. 
“По-скоро е затворен за враговете ни”, обясин Аргачи и допълни: “Държавите, които не са участвали във война срещу Иран, могат да преминават през Ормузкия проток в координация с Иран. През последните дни кораби от Китай, Пакистан, Ирак, Русия, Индия и др. преминаха през този проток.“
“И след войната ще бъде същото. Ормузкият проток се намира в нашите вътрешни води, в териториалните ни води, и там съществува наш суверенитет. Ние се стремим да подготвим и съставим разпоредби в тази насока”, написа Аргачи.

Ормузки проток

