Ормузкият проток не е напълно затворен, заяви в социалните мрежи министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи.
“По-скоро е затворен за враговете ни”, обясин Аргачи и допълни: “Държавите, които не са участвали във война срещу Иран, могат да преминават през Ормузкия проток в координация с Иран. През последните дни кораби от Китай, Пакистан, Ирак, Русия, Индия и др. преминаха през този проток.“
“И след войната ще бъде същото. Ормузкият проток се намира в нашите вътрешни води, в териториалните ни води, и там съществува наш суверенитет. Ние се стремим да подготвим и съставим разпоредби в тази насока”, написа Аргачи.
Ормузкият проток е отворен за Русия и Китай
Днес, 06:25
Ормузкият проток не е напълно затворен, заяви в социалните мрежи министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи.
