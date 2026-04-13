Цената на дизела в България се устреми към 2 евро за литър

БГНЕС Напрежението отново расте, след като и САЩ обявиха, че ще блокират трафика през Ормуз.

Цените на петрола на световните борси отново тръгнаха нагоре, а у нас дизеловото гориво се устреми към немислимите доскоро 2 евро за литър.

В повечето вериги бензиностанции цената на газьола в понеделник се движи около 1.77 евро, но отделни малки бензиностанции разтварят ножицата от 1.58 до 1.98 евро за литър. Най-високата цена е и абсолютен рекорд за дизеловото гориво в България.

За месец дизелът у нас е поскъпнал средно с 27 евроцента, а само в последната седмица - с 3 евроцента, показват данните на специализирания портал Fuelo.

Бензинът също върви нагоре, но с по-слабо темпо. Средната цена на обикновения А 95 вече няколко дни се удържа на 1.49 евро за литър, а за месец се е качила с 13 евроцента за литър. Но и тук има огромни разлики, като може да заредите и за 1,26 евро, и 1,61 евро.

Експертите прогнозират, че поскъпването на горивата ще продължи, "гонейки" ръста при петрола. Междувременно котировките на нефта отново тръгнаха нагоре в понеделник - заради двойната блокада в Ормузкия пролив. Фючърсите на американския суров петрол за доставка през май са се качили с над 8% до 104,8 долара за барел. Международният бенчмарк „Брент“ с доставка през юни се качи до 102,2 долара, съобщи CNBC.

„Пазарът сега до голяма степен се върна към условията преди прекратяването на огъня, с изключение на това, че сега САЩ ще блокират и останалите до 2 млн. барела на ден, свързани с Иран потоци през Ормузкия проток“, коментира пред Ройтерс Сол Кавоник, ръководител енергийни изследвания в MST Marquee.

Пазарният анализатор на IG Тони Сикамор смята, че спирането на иранския петрол ще принуди съюзниците и клиентите на Техеран да окажат натиск за повторно отваряне на водния път.