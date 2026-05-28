US армията пак нанесе "отбранителни удари" в Иран

Ормузкият проток ще е отворен за всички и никой няма да го контролира, обяви Доналд Тръмп

Днес, 06:40
Огромен билборд на пл. "Валиаср" в Техеран изобразява американския президент Доналд Тръмп като част от Ормузкия проток
Американската армия нанесе тази нощ нови "отбранителни удари" по Иран. В 1:30 ч. местно време в района на южния пристанищен град Бандар Абас в Ормузкия проток е имало три взрива, съобщи информационна агенция "Фарс", като добави, че противовъздушната отбрана на града е била "активирана за няколко минути". 

Съобщението бе потвърдено от представител на американската армия, който заяви пред "Ройтерс", че САЩ са нанесли удари по военен обект, оценяван като източник на заплаха за американските сили в региона, както и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Официални представители на Вашингтон обявиха, че са свалени и четири ирански дрона камикадзе в района на Ормузкия проток, поразена е и иранска наземна станция за управление на дронове в Бандар Абас, която е била в готовност да изстреля пети дрон.

САЩ нанесоха превантивни удари в Южен Иран и в понеделник, като посочиха, че целта е била да се защитят "американските войски от заплахи, създавани от иранските сили". 

Малко по-късно Иранската революционна гвардия е атакувала американска база в отговор на ударите на САЩ, съобщи иранската държавна телевизия IRIB.

„След сутрешната агресия на нахлуващите американски военни срещу обект в района на летището в Бандар Абас с използване на въздушни снаряди, американската военновъздушна база, от която беше извършена атаката, бе поразена сутринта“, се казва в изявлението на гвардията, прочетено по IRIB.

Не се уточнява местоположението на базата, но Кувейт съобщи, че отговаря на ракетни и дронови атаки.

Президентът Доналд Тръмп същевременно заяви, че САЩ напредват в усилията за урегулиране на конфликта, независимо че преговорите между Вашингтон и Техеран все още не са дали ясен резултат. Той обаче добави, че ключовият Ормузки проток ще бъде отворен за всички и няма да бъде контролиран от нито една държава, при каквото и да е споразумение с Иран. 

„Ще го наблюдаваме, но никой няма да го контролира. Това е част от преговорите, които водим”, добави Тръмп по време на среща на кабинета си и подчерта, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран.

Той отхвърли твърденията, че насрочените за ноември междинни избори може повлияят на стратегията му спрямо Иран: "Не ме интересуват междинните избори".

Председателят на комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи пък обяви, че реториката на Тръмп "няма да принуди Ислямската република да се откаже от исканията си за обогатяване на уран, за контрол върху Ормузкия проток, както и за отмяна на санкциите срещу страната".

"Очевидно е, че Тръмп, търсейки изход от този стратегически застой, редува заплахите с призиви за споразумение", написа Азизи в Х.

След ударите от тази нощ петролът поскъпна, а индексите на повечето азиатски борси се понижиха. Цената на петрола Brent се повиши с 1.8% до близо $96 за барел, а на WTI достигна над $90. Борсите в Хонконг, Сеул и Шанхай отчетоха спадове, но пък в Тайван отбеляза ръст заради силния технологичен сектор, повлиян от бума около разработките за изкуствен интелект.

