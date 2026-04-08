Цената на петрола пада след обявяването на примирието

Цените на петрола рязко спаднаха след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ.

Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март.

В момента на Лондонската борса петролът се търгува около 95 долара за барел, но при откриването на търговията спадна под 92 долара. Вчера се търгуваше в диапазона 109–110 долара за барел.

Ден преди ударите на САЩ и Израел срещу Иран, на 27 февруари, Брент струваше приблизително 72 долара за барел.

Цената на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад.

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран бе договорено непосредствено преди изтичането поставения от американския президент Доналд Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток. Тръмп заплаши Ислямската република, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до 00:00 ч. по Гринуич, (03:00 ч. българско време), САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения.

Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари.