Иран свали американски изтребител

Техеран и Вашингтон трескаво издирват пилотите

03 Апр. 2026
Иранските власти издирват пилота на сваления самолет

За първи път от началото на войната в Близкия изток Иран свали американски боен самолет. Иранската агенция IRNA съобщи, че пилотът на изтребителя F-35 е катапултирал. Не е ясно дали и вторият е успял да направи това.
САЩ организираха веднага спасителна операция, в която се включиха вертолети Black Hawk и самолет C-130 Hercules. Иранците дори твърдят, че се е стигнало до сблъсък с иранските войски. Иранската телевизия обяви парична награда за всеки, който предостави информация или направо залови пилотите.

Източник от Пентагона заяви пред американски медии, че единият пилот е спасен. Издирва се вторият.

Axios и Clash Report потвърдиха, че е свален боен самолет, но според тях става въпрос за  F-15. Това е първият самолет, свален от иранската ПВО.

 

