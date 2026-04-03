Иран свали американски изтребител

За първи път от началото на войната в Близкия изток Иран свали американски боен самолет. Иранската агенция IRNA съобщи, че пилотът на изтребителя F-35 е катапултирал. Не е ясно дали и вторият е успял да направи това.

САЩ организираха веднага спасителна операция, в която се включиха вертолети Black Hawk и самолет C-130 Hercules. Иранците дори твърдят, че се е стигнало до сблъсък с иранските войски. Иранската телевизия обяви парична награда за всеки, който предостави информация или направо залови пилотите.

Източник от Пентагона заяви пред американски медии, че единият пилот е спасен. Издирва се вторият.

NOW: F-35 jets and MQ-9 drones were also spotted supporting U.S. helicopters over Iran, searching for the pilots of downed F-15E jet. pic.twitter.com/1cpNQ7pJq0 — Clash Report (@clashreport) 3 април 2026 г.

Axios и Clash Report потвърдиха, че е свален боен самолет, но според тях става въпрос за F-15. Това е първият самолет, свален от иранската ПВО.