Макрон призова за създаването на „коалиция за независимост от САЩ и Китай”

Френският президент Еманюел Макрон призова големите държави да се обединят срещу господството на САЩ и Китай. Той отправи този призив по време на азиатско турне, което включваше посещения в Южна Корея и Япония, съобщава Bloomberg.

Макрон посочи освен Южна Корея и Япония, още Австралия, Бразилия, Канада и Индия като потенциални съюзници в тази “коалиция за независимост от САЩ и Китай”. Той каза, че тази коалиция може да работи заедно в областта на изкуствения интелект, космоса, енергетиката, ядрената енергия и отбраната.

„Нашата цел не е да бъдем васали на две хегемонни сили“, каза Макрон в реч пред студенти в Сеул. Той добави, че Франция не иска да бъде зависима от Китай и не възнамерява да толерира непредсказуемостта на САЩ. "Европейските страни споделят общ дневен ред с Япония и Южна Корея по въпроси, свързани с международното право, демокрацията, климата и глобалното здраве", каза той.

“Вярвам, че Европа е изключително привлекателен континент. И го казвам от няколко месеца, защото нашите американски приятели ми дадоха безпрецедентен аргумент, затова го използвам: Ние сме предвидими”, натърти Макрон.

Наскоро Тръмп разкритикува Франция за отказа ѝ да предостави въздушно пространство за американски военни самолети, пътуващи към Близкия изток. Той нарече Франция - много безпоезна страна и заплаши, че „САЩ ще запомнят това“. Макрон многократно повтаря, че Франция не е била консултирана относно войната срещу Иран и не е страна в конфликта. Американският лидер критикува и Южна Корея за недостатъчна помощ в иранския конфликт.