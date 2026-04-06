Франция изтегли златните си резерви от САЩ

Франция е продала и последното си злато, съхранявано във Федералния резерв на САЩ. Така общите запаси на Франция от около 2437 тона – четвъртите по големина в света – вече се намират изцяло в Париж.

Френската централна банка (Banque de France - BdF) обяви, че в периода юли 2025 - януари 2026 г. е обновила 129 тона, около 5% от общите си запаси, като е спечелила от това 12.8 млрд. евро. BdF постепенно заменя по-старото, нестандартно злато с кюлчета, които отговарят на съвременните международни стандарти. Голямото "прибиране" е било през 1963 - 1966 г. , когато са изтеглени най-значителни количества - от ФЕД и от Английската централна банка. Сега процесът на изтегляне на златото от Ню Йорк е напълно завършен.

Вместо да рафинира и транспортира златото, останало в САЩ, е предпочела да го продаде и да закупи от европейските борси нови, съобразени с модерните стандарти кюлчета. Все още има 134 тона по-стари кюлчета и монети, които банката възнамерява да замени до 2028 г.

Управителят на BdF Франсоа Вилроа дьо Гало изтъква, че решението за изтегляне от САЩ не е политически мотивирано, а е изцяло икономически обосновано.

Благодарение основно на златните сделки централната банка е заличила загубата от 7.7 млрд. евро от 2024 г. и преди миналата година е реализирала 8.1 млрд. евро нетна печалба.

Опасения

А в Германия, която притежава вторите по големина златни резерви в света, икономисти призоваха правителството да изтегли златото си от САЩ заради политически съображения.

„Тръмп е непредсказуем и прави всичко възможно, за да генерира приходи. Ето защо нашето злато вече не е в безопасност в трезорите на Фед“, заяви Михаел Йегер, ръководител на Асоциацията на германските данъкоплатци и на Европейската асоциация на данъкоплатците.

Бундесбанк държи в САЩ около 1236 тона злато в САЩ, или към 37% от резервите.