Франция изтегли златните си резерви от САЩ

Националната банка е спечелила €13 млрд. от сделки с благодорния метал

Днес, 13:37

Франция е продала и последното си злато, съхранявано във Федералния резерв на САЩ. Така общите запаси на Франция от около 2437 тона – четвъртите по големина в света – вече се намират изцяло в Париж.

Френската централна банка (Banque de France - BdF) обяви, че в периода юли 2025 - януари 2026 г. е обновила 129 тона, около 5% от общите си запаси, като е спечелила от това 12.8 млрд. евро. BdF постепенно заменя по-старото, нестандартно злато с кюлчета, които отговарят на съвременните международни стандарти. Голямото "прибиране" е било през 1963 - 1966 г. , когато са изтеглени най-значителни количества - от ФЕД и от Английската централна банка. Сега процесът на изтегляне на златото от Ню Йорк е напълно завършен.  

Вместо да рафинира и транспортира златото, останало в САЩ, е предпочела да го продаде и да закупи от европейските борси нови, съобразени с модерните стандарти кюлчета. Все още има 134 тона по-стари кюлчета и монети, които банката възнамерява да замени до 2028 г.

Управителят на BdF Франсоа Вилроа дьо Гало изтъква, че решението за изтегляне от САЩ не е политически мотивирано, а е изцяло икономически обосновано.

Благодарение основно на златните сделки централната банка е заличила загубата от 7.7 млрд. евро от 2024 г. и преди миналата година е реализирала 8.1 млрд. евро нетна печалба.  

 

Опасения 

А в Германия, която притежава вторите по големина златни резерви в света, икономисти призоваха правителството да изтегли златото си от САЩ заради политически съображения.

„Тръмп е непредсказуем и прави всичко възможно, за да генерира приходи. Ето защо нашето злато вече не е в безопасност в трезорите на Фед“, заяви Михаел Йегер, ръководител на Асоциацията на германските данъкоплатци и на Европейската асоциация на данъкоплатците. 

Бундесбанк държи в САЩ около 1236 тона злато в САЩ, или към 37% от резервите. 

 

Още новини по темата

Русия разпродава златните си резерви, за да върже бюджета
28 Март 2026

Цената на златото се срина с близо 20% за няколко дни
02 Февр. 2026

Доларът се срина до нива отпреди 4 години
28 Яну. 2026

Разкрит е грабеж на голямо количество злато от ателие в София
26 Яну. 2026

Венецуелско злато за милиарди лежи в британските трезори
07 Яну. 2026

Среброто изпревари златото като инвестиция №1 на годината
31 Дек. 2025

Турция обяви находище от злато за 1,7 млрд. долара
06 Ноем. 2025

БНБ е закупила 2 тона злато заради еврозоната

09 Окт. 2025

Германия планира да извади златните си резерви от САЩ
04 Апр. 2025

Рекордните 125 кг злато задържаха на ГКПП "Капитан Андреево"
13 Септ. 2024

Българите масово пазаруват злато
03 Септ. 2024

ЕС измисли как да използва златото на Путин за Украйна
03 Юли 2023

Злато и ценности за 15 млн. долара изчезнаха от летището в Торонто
21 Апр. 2023

Канадска компания ще добива злато в България
03 Февр. 2023

