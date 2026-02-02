Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Цената на златото се срина с близо 20% за няколко дни

Поевтиняват и другите благородни и цветни метали

Днес, 11:56
Pixabay

Цените на златото и среброто продължават понижението си и днес, след загубите от разпродажбата в петък на фона на засилване на долара.  

Една от причините за ценовия срив на благородните метали е номинацията на Кевин Уорш за президент на Управлението за федерален резерв, която намали опасенията за независимостта на централната банка на САЩ, обясняват борсови анализитори.

Седмица преди това златото достигна връх от близо 5600 долара за тройунция.

Днес обаче спот цената му падна с нови 6% до 4538 долара за тройунция, след като в петък се срина с близо 10% и котировките паднаха под 5000 долара за тройунция.

Среброто, което поскъпна заедно със златото благодарение на търсенето на активи-убежища и спекулативните потоци, също остана под натиск след срив от 30% в петък - най-големият му дневен спад от март 1980 г. насам. Тази сутрин спот цената на среброто се понижи с нови 12% до 74,36 долара за тройунция.

Платината поевтиня с 10% тази сутрин до 1945 долара за унция, след като миналата седмица достигна рекордните 2918 долара за унция, преди да се срине в петък.

Битокойнът се понижи до най-ниската си стойност от април 2025 г., разменяйки се за 74 546 долара, оставайки далеч под историческия си връх от 125 000 долара, достигнат миналата година.

На пазара на цветните метали медта поевтиня с 11 на сто тази сутрин, а цинкът - с 4 на сто.

На този фон "Дойче банк" заяви, че все още вярва, че има възможност златото да поскъпне до 6000 долара за унция. Аргументът на банката за запазване на позитивна нагласа е, че основните фактори, подкрепящи златото, като например изкупуването от централните банки, ще останат в сила.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

злато, цена на златото, сребро

Още новини по темата

Доларът се срина до нива отпреди 4 години
28 Яну. 2026

Разкрит е грабеж на голямо количество злато от ателие в София
26 Яну. 2026

Венецуелско злато за милиарди лежи в британските трезори
07 Яну. 2026

Среброто изпревари златото като инвестиция №1 на годината
31 Дек. 2025

Злато, сребро и платина поскъпнаха рекордно
27 Дек. 2025

Турция обяви находище от злато за 1,7 млрд. долара
06 Ноем. 2025

БНБ е закупила 2 тона злато заради еврозоната

09 Окт. 2025

Златото е с нов рекорд за всички времена
21 Апр. 2025

Цената на златото проби нов връх
16 Апр. 2025

Германия планира да извади златните си резерви от САЩ
04 Апр. 2025

Цената на златото се устреми към 2600 долара за тройунция
16 Септ. 2024

Рекордните 125 кг злато задържаха на ГКПП "Капитан Андреево"
13 Септ. 2024

Българите масово пазаруват злато
03 Септ. 2024

Цената на златното кюлче достигна рекордните 1 милион долара
20 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ