Цената на златото се срина с близо 20% за няколко дни

Цените на златото и среброто продължават понижението си и днес, след загубите от разпродажбата в петък на фона на засилване на долара.

Една от причините за ценовия срив на благородните метали е номинацията на Кевин Уорш за президент на Управлението за федерален резерв, която намали опасенията за независимостта на централната банка на САЩ, обясняват борсови анализитори.

Седмица преди това златото достигна връх от близо 5600 долара за тройунция.

Днес обаче спот цената му падна с нови 6% до 4538 долара за тройунция, след като в петък се срина с близо 10% и котировките паднаха под 5000 долара за тройунция.

Среброто, което поскъпна заедно със златото благодарение на търсенето на активи-убежища и спекулативните потоци, също остана под натиск след срив от 30% в петък - най-големият му дневен спад от март 1980 г. насам. Тази сутрин спот цената на среброто се понижи с нови 12% до 74,36 долара за тройунция.



Платината поевтиня с 10% тази сутрин до 1945 долара за унция, след като миналата седмица достигна рекордните 2918 долара за унция, преди да се срине в петък.

Битокойнът се понижи до най-ниската си стойност от април 2025 г., разменяйки се за 74 546 долара, оставайки далеч под историческия си връх от 125 000 долара, достигнат миналата година.

На пазара на цветните метали медта поевтиня с 11 на сто тази сутрин, а цинкът - с 4 на сто.



На този фон "Дойче банк" заяви, че все още вярва, че има възможност златото да поскъпне до 6000 долара за унция. Аргументът на банката за запазване на позитивна нагласа е, че основните фактори, подкрепящи златото, като например изкупуването от централните банки, ще останат в сила.