Среброто изпревари златото като инвестиция №1 на годината

Поскъпването му през 2025 г. е със 161%, на златото с 66%, докато криптовалутата дори е поевтиняла

Днес, 20:30
Благородните метали бяха най-добрата инвестиция през 2025 г., като най-голям ръст има среброто, което се представи по-добре и от повечето основни фондови индекси и валути. Златото достигна рекордни върхове поради икономически и геополитически рискове, индустриалните метали също, но пък криптовалутите бележат отстъпление и дори са на минус.

Ето и сухата статистика: цената на среброто през тази година се покачи със 161%, преминавайки границата от $80 за унция за първи път, докато златото поскъпна с 66%. Най-големият скок при среброто бе в последното тримесечие, когато то поскъпна с 62,5%, докато златото добави 13%. 

Медта също бележи огромен ръст от 44% (18.5% в последните три месеца), която поскъпна до рекордно високо ниво от $12 960 в последната седмица на годината. Това се дължи най-вече на по-слабия щатски долар, на нарастващото търсене на изкуствен интелект и възобновяема енергия, както и на прекъсванията в добива на мини.

На този фон основната криптовалута - биткойнът завършва 2025 г. с 2.5% по-малка цена, отколкото в началото на януари.

Всъщност много анализатори вече призовават и медта да се причисли към благородните метали. Подобно на среброто, тя беше добавена към списъка с критични минерали, предвид ролята ѝ в кабелите и производството на енергия  - все неща от съществено значение за развитието на изкуствения интелект.

Перспективата пред благородните метали остава висока и през 2026 г., защото се очаква лихвените проценти да паднат.

„Търсенето на метали изглежда солидно както от индустриална, така и от гледна точка на търговията на дребно - обяснява Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в глобалната брокерска компания KCM Trade. - Среброто бе в центъра на вниманието на световния пазар през 2025 г., тъй като цените на меките метали и петролът изостават. То получи допълнителна подкрепа от определянето му като критичен минерал за САЩ, от продължаващите ограничения на доставките и ниските запаси, докато устойчивите покупки от централните банки подкрепиха златото."

"Ще продължим да виждаме ръст при благородните метали, тъй като много от рисковете от тази година остават и през 2026-а“, казва и анализаторът в BNP Paribas Джейсън Йинг.

Калаят отбеляза подобни печалби от около 40%, благодарение на прекъсванията на доставките от Мианмар и затягането на потоците от Индонезия, докато алуминият се повиши със 17%, подкрепен от ограничението на капацитета за топене на метал в Китай и растежа на търсенето от технологиите за енергиен преход.

Много селскостопански стоки, подобно на криптовалутата, претърпяха спад на стойността. Какаото - най-големият губещ през 2025 г., се срина с 48%, след като рязкото поскъпване през 2024-а (до 178% заради лошата реколта в ключовия регион на Западна Африка) доведе както до спад в търсенето, но и до ръст на доставките.

Суровата захар и кафето робуста също са подложени на натиск, като всяка от тях губи около 1/5 от стойността си през 2025 г. Същевременно соята завършва годината с положителна нотка, тъй като възобновяването на вноса на САЩ от Китай след затопляне на отношенията заличи по-голямата част от загубите, понесени по-рано тази година, когато търговското напрежение между Пекин и Вашингтон беше по-високо.

Пшеницата и царевицата се очаква да завършат по-слабо, тъй като световните доставки са изобилни. Малайзийското палмово масло е с 9% надолу поради изобилните доставки, каучукът е поевтинял също с 9%.

