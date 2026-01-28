Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Доларът се срина до нива отпреди 4 години

Златото продължава да поскъпва и вече надмина $5200 за тройунция

Днес, 08:25
Американският долар се обезцени до 1.20 за 1 евро
Pixabay
Американският долар се обезцени до 1.20 за 1 евро

Доларът се срина до нивата отпреди 4 години на фона на геополитическата нестабилност, а същевременно златото стигна до нов рекорд, преминавайки границата от $5200 за тройунция.

Големият спад в стойността на американската валута се дължи на непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп по отношение на търговията, международните отношения и фискалната и паричната политика от началото на втория му мандат през 2025 г., отбелязват международни анализатори. 

Сривът доведе до поскъпване на европейските валути спрямо долара. Така за първи път от средата на 2021 г. курсът на еврото се повиши до $1.20. Общо за последните 12 месеца еврото е поскъпнало с 14%.

На този фон Доналд Тръмп заяви, че доларът се справя "супер", но с това предизвика още по-агресивни продажби от страна на търговците на финансовите пазари. Потребителското доверие в САЩ се срина до най-ниското си ниво от 11.5 г., на фона на нарастващото безпокойство от бавния пазар на труда и високите цени. 

Тръмп добави, че скоро ще обяви избора си за шеф на Федералния резерв и прогнозира, че лихвените проценти ще намалеят, след като новият председател поеме поста. 

Същевременно златото за първи път проби границата от $5200 за тройунция, с 3% поскъпване спрямо вторник. В 03:14 ч. GMT цената на благородния метал стигна максималните до момента $5247.21, което е ръст от над 20% само от началото на 2026 г.

„Покачването на цената на златото се дължи на много силната индиректна корелация с долара. А вчерашното покачване на цената на златото по време на американската фондова сесия се дължи на отговора на Тръмп на случаен въпрос за долара, което предполагаше, че има широк консенсус в Белия дом за по-слаб долар в бъдеще“, заяви Келвин Уонг, старши пазарен анализатор във финансовата платформа OANDA, цитиран от "Ройтерс".

Във вторник "Дойче Банк" заяви, че цената на златото може да се покачи до $6000, позовавайки се на постоянното инвестиционно търсене, тъй като централните банки и инвеститорите увеличават разпределенията си към недоларови и материални активи.

Спот цената на среброто също се повиши - с 1,9% до $115,11 за унция, след като достигна рекордните $117,69 в понеделник. Това е поскъпване с почти 60% от началото на годината.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

курс евро-долар, долар, злато, цена на златото

Още новини по темата

Валутата в Иран се срина до 1.5 млн. риала за 1 долар
27 Яну. 2026

Разкрит е грабеж на голямо количество злато от ателие в София
26 Яну. 2026

Венецуелско злато за милиарди лежи в британските трезори
07 Яну. 2026

Среброто изпревари златото като инвестиция №1 на годината
31 Дек. 2025

Злато, сребро и платина поскъпнаха рекордно
27 Дек. 2025

Турция обяви находище от злато за 1,7 млрд. долара
06 Ноем. 2025

БНБ е закупила 2 тона злато заради еврозоната

09 Окт. 2025

Централните банки по света заменят долара със злато, евро, юани
07 Юли 2025

Златото е с нов рекорд за всички времена
21 Апр. 2025

Цената на златото проби нов връх
16 Апр. 2025

Германия планира да извади златните си резерви от САЩ
04 Апр. 2025

Еврото поскъпна до 3-месечен връх

05 Март 2025

Цената на златото се устреми към 2600 долара за тройунция
16 Септ. 2024

Рекордните 125 кг злато задържаха на ГКПП "Капитан Андреево"
13 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?