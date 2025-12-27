Медия без
Злато, сребро и платина поскъпнаха рекордно

Цените стигнаха исторически върхове в засилващото се геополитическо напрежение

Днес, 10:20
Тази година златото е на път да отбележи най-силния си годишен ръст от 1979 г.
ЕПА/БГНЕС архив
Цените на златото, среброто и платината достигнаха исторически върхове, подкрепени от очакванията за понижение на лихвите в САЩ и засилващото се геополитическо напрежение, които подхранват търсенето на сигурни активи от инвеститорите, предаде БТА.

Текущата пазарна цена на златото се повиши до рекордните $4549,71 за тройунция, след което леко намаля до ниво 4533,43 долара за тройунция, или с 1,2% над равнището от предходната сесия. Фючърсите на златото в САЩ, с доставка през февруари, нараснаха с 1,43% до $4566,50 за тройунция.

Междувременно текущата цена на среброто скочи с 6% до $76,24 за тройунция, след като за кратко докосна $76,46 за тройунция - най-високо равнище, регистрирано някога. Среброто е поскъпнало със 164% от началото на годината заради недостатъчното предлагане, изоставащо от търсенето, силния приток на инвестиции и определянето му като критичен метал от Вашингтон.

Цената на платината също отбеляза най-висока точка днес, повишавайки цената си до $2454,12 за тройунция, регистрирайки финален ръст от 9,8% до $2438,92 за тройунция.

Очакванията за по-нататъшно облекчаване на политиката на Управлението за федерален резерв (УФР) през 2026 г., слабият щатски долар и засиленото геополитическо напрежение водят до резки промени на пазарите с ниска ликвидност. "Въпреки че съществува известен риск от реализиране на печалби (продажби) преди края на годината, тенденцията остава възходяща", заяви Питър Грант, вицепрезидент и старши стратег по металите в "Зейнър Метълс" (Zaner Metals).

Тази година златото е на път да отбележи най-силния си годишен ръст от 1979 г. на фона на облекчаването на американската парична политика, покупките от централни банки и притока на инвестиции от борсово търгувани фондове (ETFs).

