Разкрит е грабеж на голямо количество злато от ателие в София

Разкриха извършителите на грабеж на голямо количество злато от златарско ателие в София. Това съобщиха на брифинг зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова и директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Случаят е от 15 май 2025 г., когато трима маскирани нахлуват в ателието. "Единият държи вратата отвътре, другите двама се насочват към щандовете. Събарят дървен шкаф, проникват зад щанда и се насочва с вдигнат в ръката чук към намиращата се зад щанда дама, която е продавач. Започват да чупят витрините и да отнемат намиращите се там златни накити. Общото количество на отнетите бижута е над 340 000 лева. Започнало е незабавно разследване, в резултат на което са извършени претърсвания и изземвания и обиски на 23 януари тази година", посочи зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.

След извършване на грабежа извършителите се оттеглили със същия автомобил, който по-късно бил открит напълно изгорял в близост до мястото на престъплението. По-късно те продължили с друг автомобил в неизвестна посока, разказа шефът СДВР.

В резултат на съвместни действия на СДВР и Главна дирекция "Национална полиция", включително използване на специални разузнавателни средства, извършителите са били установени. На 23 януари, след разрешение на Софийския градски съд, са извършени претърсвания и изземвания, а тримата мъже са привлечени като обвиняеми от Софийската градска прокуратура.

Двама от тях са осъждани и са известни на полицията - през 2021 г. са били задържани при опит за кражба от магазин на мобилен оператор. При последните претърсвания са открити подготвени за пътуване куфари с маски и други атрибути, което навежда на предположение, че групата е планирала подобни престъпления и извън страната, включително в Испания.

За престъплението законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от 5 до 15 години, както и конфискация до една втора от имуществото на виновните лица. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, а съдът вече е наложил постоянна мярка "задържане под стража" на двама от тях.