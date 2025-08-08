Граждански арест прекрати грабеж за над 100 000 лв. пред столична банка

Мъж извърши грабеж на над 100 000 лв. пред столична банка като е успял да издърпа чанта от жена, която е отивала да внася парите. Само заради граждански арест и самоотвержени действия на намиращите се на мястото хора, които са успели да спрат грабителя и бързо са се обадили в полицията, той е бил заловен почти веднага от полицията.

Грабежът е бил извършен пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад". Според полицията жената е извършвала нещо като инкасо от юридическо лице в нарушение на всякакви правила.

По информация на bTV парите са били на голяма столична болница. Жената е била от лечебното заведение и е държала голяма сума пари в чанта, за да ги внесе в банката. Нападателят е чакал пред сградата.

Жената не е пострадала, а нападателят й е отведен в Първо РПУ.