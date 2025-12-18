Медия без
Шестима души отвлякоха столичанин и източиха банковите му сметки

Той имал неуредени финансови взаимоотношения с част от похитителите, които готвели и второ отвличане

Днес, 14:29
Прокурор Десислава Петрова и директорът на СДВР Любомир Николов
БГНЕС архив
Шестима души са обвинени за отвличането на мъж в София, на когото са източили и банковите сметки. Това съобщиха на брифинг зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова и директорът на СДВР Любомир Николов.

Те разказаха, че става дума за случай от началото на юли. До неговото разплитане и до арестите се е стигнало след подаден сигнал от самият похитен. "След като е бил върнат в София, откъдето е бил отвлечен, пострадалият е успял да подаде сигнал на телефон 112, който е бил насочен към Девето районно управление и веднага са били предприети действия по неотложност", обясни прокурор Петрова.

Отвличането е станало в ранните часове на 3 юли. След подаденият сигнал е започнало и разследване. Проведени са били разпити на свидетели, претърсвания и изземвания на веществени доказателства. Извършен е бил и следствен експеримент.

Според събраните до момента доказателства, късно вечерта на 1 юли, от пред блок в "Редута", 42-годишният мъж е бил насилствено отведен с автомобил от адреса, на който живее. Двама мъже, представящи се за служители на МВР, го натоварили в колата. Държан е против волята му на три различни места от късните часове на 1 юли до ранните на 3-ти - в къща в софийското село Томпсън, в апартамент в Перник и в къща в София.

Докато бил превозван с лека кола, през цялото време е имал поставена торба на главата. Според държавното обвинение, в това време похитителите взели ключовете за дома на жертвата, портфейла му с всички банкови карти, а впоследствие и негов телефон, на който имал приложение за онлайн банкиране.

„Той е бил принуден да даде достъп на похитителите си и до своите банкови сметки, затова се разследват и данни за теглене на пари от банковата му карта, както и за прехвърляне на сума от близо 94 000 лв. от негова сметка чрез онлайн банкиране. Смятаме, че тези пари в момента са във вид на криптовалути“, каза още Петрова.

Водещ мотив за похищението е неуредени финансови сметки с част от участниците в отвличането. Сред шестимата обвинени има и 27-годишна мароканска гражданка, която е пусната под гаранция от 3000 лв. Другите петима са мъже - двама български граждани и трима сирийци. Четирима от тях са арестувани, а един се издирва.

Със специални разузнавателни средства от МВР са установили, че жертвата е превеждала нелегални бежанци през границата. Установено е, че се е подготвяло и второ отвличане. За целта вече имало пригодена къща в Пловдив. Там трябвало да бъде отведен друг "каналджия". Според събраната информация той имал в криптопортфейл сумата от над 1 млн. долара.

"Не разследваме организирана престъпна група, става въпрос за обикновено съучастие", подчерта заместник-градският прокурор на София. По думите ѝ на всички шестима задържани са повдигнати обвинения за противозаконно лишаване от свобода, а на трима от тях - и за самото отвличане.

