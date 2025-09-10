Ферма за криптовалута е открита в мазето на община Горна Оряховица

Ферма за криптовалута беше открита в сградата на общината в Горна Оряховица, съобщи БНТ. Служители на администрацията са се натъкнали на инсталация от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата. Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. От общината потвърдиха за случая.

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност. Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток от общината. По неофициална информация снощи е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.

БНР допълва, че са иззети 28 нефункциониращи компютъра. Някои от машините са били включени в електрическата мрежа. Те са били в помещение в подземията на общината, което е било предназначено за справяне при бедствия и аварии, посочват от ОДМВР. От полицията уточняват, че компютрите са намерени и иззети при проверка на помещенията, която е целяла обезопасяването на пункта.

В Районната прокуратура е образувано досъдебно производство за кражбата, съобщи за БНР прокурор Тотко Тотев, говорител на държавното обвинение, и уточни, че се проверява версията и за незаконните "копачки" за криптовалута.

Ключове за помещенията с 28-те иззети компютъра са имали само двамата системни администратора на общината.

Общественото радио цитира неназовани източници, близки до разследването, че единият от администраторите е заявил, че това са компютри на частни лица, които той е ремонтирал. Предстои разпит и на другия системен администратор. На този етап няма задържани.