Кабинетът ще дава по 20 евро на месец на бедни с кола

Служебното правителство внася жалба до КС заради Съвета за мир

Днес, 12:15
Служебният премиер Андрей Гюров

"Можем да подходим популистки и да въведем таван на цената на горивата, но горивата ще изчезнат от пазара. Нашата задача е друга - да не предлагаме популизъм, а работещи решения, които ще отидат по сметките на хората. Разработили сме схема, при която хора, които имат най-ниски доходи два пъти до линията на бедност, които имат кола, лизингов договор за автомобил и са си платили глобите и данъците, ще получат в рамките до 20 евро помощ на месечна база, когато цените на горивата се задържат на високо ниво", обясни служебният премиер Андрей Гюров пред БНР.

По думите му средствата не са "хеликоптерни пари", а за хората, които имат нужда от тях. От 20 до 30 млн. евро ще струва мярката на служебното правителство за помощ на най-бедните хора за високите цени на горивата. Мярката ще важи до тогава, до когато цените на горивата са на високи цени, уточни Гюров.

Втората мярка, която готви служебното правителство за бизнеса е отлагане на мярката за увеличаване на тол таксите.

Утре се очаква служебното правителство да внесе жалба за решението на Народното събрание да задължи кабинета да внесе за ратификация устава на Съвета за мир на Доналд Тръмп, съобщи за БНР служебният премиер Андрей Гюров.

"Нашият анализ показва, че има устойчива практика на Конституционния съд по такива дела, за нас няма съмнение какво ще е решението", каза той.

"За всички граждани трябва да е абсолютно ясно как държавата и управлението се използва в частни интереси на един човек, който иска да изтъргува своето място в списъка "Магнитски". Това е народният представител Делян Пеевски", каза служебният премиер.

Гюров заяви, че служебното правителство няма да каже, че окончателно са загубени парите по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Вицепремиерът Мария Недина като телефонна централа проведе разговори, за да покаже колко е важно да не се мисли политически, а държавнически, добави той. "Парите по Плана за възстановяване и устойчивост са като във филма "Куче в чекмедже" - "тате ще ми купи колело, ама друг път". За какво колело става въпрос обаче? Същото е положението със STEM кабинетите, образованието, пари за възрастните хора, хората в неравностойно положение, болничната помощ. Това е колело, което ще получим сега, ама друг път. Това са парите, които ще отидат точно при тази група граждани", каза още служебният премиер.

Андрей Гюров

Още новини по темата

Запрянов вбеси Гюров с визита в централата на ГЕРБ
05 Март 2026

България не участва в операцията срещу Иран
28 Февр. 2026

Правителството и честните избори тръгнаха с фал
21 Февр. 2026

Премиерът и ЦИК въвеждат изпити за изборните комисии
20 Февр. 2026

Гюров ще съобщи утре министрите си
17 Февр. 2026

Йотова обяви свои условия за приемлив състав на кабинет
12 Февр. 2026

Гюров ще поиска мерки срещу "узурпатора на прокуратурата"
12 Февр. 2026

Илияна Йотова избра Андрей Гюров за премиер
11 Февр. 2026

Андрей Гюров е съгласен да стане премиер
28 Яну. 2026

Съдът на ЕС свиква специален състав по делото за Андрей Гюров и БНБ
29 Септ. 2025

Съдът отмени акта на КПКОНПИ, с който Гюров беше махнат от БНБ
12 Дек. 2024

Делото на Андрей Гюров срещу КПКОНПИ е отложено заради доказателства
16 Септ. 2024

ВАС спря делото на Гюров срещу отстраняването му от БНБ
13 Септ. 2024

Съдът чака антикорупционната комисия да покаже какво има срещу Гюров
20 Авг. 2024

