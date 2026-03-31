Президентът нападна остро премиера за споразумението с Киев

Още трима политически лидери разкритикуваха Гюров, че няма право да поема подобни международни ангажименти

31 Март 2026
БГНЕС
Илияна Йотова

Остри политически реакции предизвика подписаното от служебния премиер Андрей Гюров 10-годишно споразумение с Украйна за сътрудничество в отбраната.

"Това е недопустимо нарушаване на диалога между институциите и липса на институционално възпитание", коментира президентът Илияна Йотова. "Подписването на това споразумение е неадекватно, защото мандатът на един служебен кабинет е с ограничен хоризонт и не може да го изпълни", заяви тя. Според нея подписването на международни споразумения трябва да става от редовно правителство след дискусия в парламента. "Сутринта аз го предупредих, че моята реакция ще бъде изключително остра, аз едва днес и то по мое настояване получих текста на въпросното споразумение", допълни президентът. Йотова определи документа като слаб и остарял - не отчита моментните обстоятелства и раздвоя на войната в Украйна, както и интересите на българската отбранителна индустрия. Президентът каза още, че според текста няма финансови ангажименти. 

Интересното е, че Йотова не реагира по този начин, когато служебното правителство, назначено от Румен Радев, подписа с турската "Боташ" 13-годишен договор за доставка на газ, който всички управляващи след това обявиха за неизгоден и се опитват неуспешно да променят.

Твърдо срещу споразумението се изказаха още трима политически лидери, според които Гюров не може да поема подобни международни ангажименти, защото е служебен, а не редовен премиер, и защото няма решение за това от Народното събрание. Според бившия президент Румен Радев, който се явява на изборите с коалиция "Прогресивна България", служебното правителство продължава традицията на сглобките и търси да спечели външна благословия, като поема дългосрочни ангажименти от името на България, покачващи рисковете за националната сигурност. "Очевидно за ПП-ДБ Конституцията е празна дума", заяви Радев. "Антиинституционалността премина нова граница. Служебен премиер, при действащ парламент и двайсет дни преди избори, подписа с Украйна дългосрочно споразумение в областта на сигурността и отбраната. Изненадващо, без мандат, без дори елементарно обществено обсъждане", реагира и лидерът на БСП Крум Зарков. "Договорът е незаконен, защото служебното правителство на нелегитимния Гюров няма правомощия да поема такива международни ангажименти", заяви и Костадинов. Настоящият председател на парламента Рая Назарян също заяви, че подобни действия следва да се извършват от редовно правителство с мандат от избирателите. 

Премиер Андрей Гюров защити действията си, като заяви, че споразумението е "политически знак за подкрепа" към Украйна. Подкрепа той получи от ПП-ДБ. Според Божидар Божанов атаките на Румен Радев и Крум Зарков са политически, не държавнически, а според Ивайло Мирчев подписаното споразумение е препотвърждаване на дългогодишната политика на България в подкрепа на Украйна.

Въпросното споразумение бе одобрено от втория служебен кабинет на Димитър Главчев през 2024 г., но в последствие той реши да го остави за редовен кабинет. Макар да предвижда ангажименти, вече одобрени с решения на предишни правителства, и редовното правителство на Росен Желязков през 2025 г. също не го подписа.

Според публикация на Зеленски, цитирана от "Свободна Европа", споразумението включва продължаване на подкрепата на България за Украйна, съвместно производство на различни видове оръжия, включително дронове и осигуряване на газов коридор за по-голяма енергийна сигурност.

