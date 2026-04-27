"Парламентът Радев" се събира за първи път в четвъртък

"52-рото Народно събрание ще бъде свикано в четвъртък в 10 часа тази седмица“, заяви президентът Илияна Йотова днес пред журналисти. Веднага след това ще започне процедурата по формиране на правителство. Относно темповете на конструиране на новата власт „ще се върви по конституционните текстове“, като ще се отчетат и майските празници.

"Убедена съм, че ще видим нов парламент, съвсем различен. За мен най-важно е да бъде променен стилът и начинът на работа - да бъде език, с уважение не само помежду им, но и към всички български граждани. Очакваме нови смели бързи решения", обнадеждена е Йотова.

Първите задачи на депутатите са свързани с приемането на бюджета за 2026 г. "Изключително е важно, защото държавата е изправена наистина пред блокаж", каза още Йотова.

В новия парламент "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев има 131 мандата - пълно мнозинство, невиждано у нас от 1997 г. Депутатите от ГЕРБ-СДС са 39, ПП-ДБ – 37, ДПС – 21, а "Възраждане" - 12.