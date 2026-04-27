"Парламентът Радев" се събира за първи път в четвъртък

Днес, 12:36
Илияна Йотова говори днес пред журналисти по темата за новия парламент.
Илияна Йотова говори днес пред журналисти по темата за новия парламент.

"52-рото Народно събрание ще бъде свикано в четвъртък в 10 часа тази седмица“, заяви президентът Илияна Йотова днес пред журналисти.  Веднага след това ще започне процедурата по формиране на правителство. Относно темповете на конструиране на новата власт „ще се върви по конституционните текстове“, като ще се отчетат и майските празници.

"Убедена съм, че ще видим нов парламент, съвсем различен. За мен най-важно е да бъде променен стилът и начинът на работа  - да бъде език, с уважение не само помежду им, но и към всички български граждани. Очакваме нови смели бързи решения", обнадеждена е Йотова.

Първите задачи на депутатите са свързани с приемането на бюджета за 2026 г.  "Изключително е важно, защото държавата е изправена наистина пред блокаж", каза още Йотова.

В новия парламент "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев има 131 мандата - пълно мнозинство, невиждано у нас от 1997 г. Депутатите от ГЕРБ-СДС са 39, ПП-ДБ – 37, ДПС – 21, а  "Възраждане" - 12.

Още новини по темата

Йотова: Аз бих дала шанс на Кандев да остане главен секретар на МВР
21 Апр. 2026

Президентката: Всеки глас може да е решаващ срещу купения вот
17 Апр. 2026

Обявен е архитектурен конкурс за обновяване на Народното събрание

10 Апр. 2026

Президентът нападна остро премиера за споразумението с Киев
31 Март 2026

НС се събира извънредно за цените и "Петрохан"
30 Март 2026

Служебният кабинет обмисля компенсации за поскъпналите горива
10 Март 2026

Йотова подписа указа за освобождаването на главния секретар на МВР
25 Февр. 2026

Полицаят, срещнал се с МВР-шефа в ресторант, отрече да е имало натиск
25 Февр. 2026

Йотова иска още документи, преди да реши за смяната на главсека на МВР
24 Февр. 2026

САЩ ще забавят доставката на вторите 8 F-16 с година
24 Февр. 2026

Осъдените, помилвани от Илияна Йотова, вече са 28
21 Февр. 2026

Цицелков бе вицепремиер за един ден
20 Февр. 2026

Румен Радев, ДПС-НН, ИТН и "Възраждане" не харесаха служебния кабинет на Гюров
18 Февр. 2026

Съдията Емил Дечев стана служебен вътрешен министър
18 Февр. 2026

