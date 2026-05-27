Парламентът отмени архитектурния конкурс за обновяване на сградата му

Народното събрание е отменило обявения архитектурен конкурс за цялостно обновяване на представителната му сграда на пл. “Народно събрание” 2. Процедурата е била прекратена ден след изтичането на крайния срок за подаване на оферти - 18 май.

Това показа проверка на “Сега” в профила на купувача на Народното събрание като възложител на поръчки.

Архитектурният конкурс имаше много амбициозен обхват. Документацията изискваше от участниците да представят концептуален проект както за околното пространство и фасади, така и за интериор. От кандидатите се изискваше изрично по фасадите да се възстановят на база исторически документи всички оригинални решения. Бе предвидено и цялостна подмяна на обзавеждането на пленарна зала, подмяна на подова конструкция, инсталации, възстановяване на стенни облицовки.

По процедурата следваше да бъде извършено класиране на два етапа - подбор с допускане до втори етап на 5 проекта, а наградният фонд възлизаше на общо 114 000 евро. С класирания на първо място бе предвидено да бъде сключен договор за изготвяне на самия инвестиционен инвестиционен проект с прогнозна стойност 1.125 млн. евро и 511 300 евро - за упражняване на авторски надзор.

Това няма да се реализира, защото главният секретар на НС Стефана Караславова е установила постфактум, че по конкурса са поставени незаконосъобразно ограничителни условия. В документацията е заложено изискване отделни членове на екипа да са вписани в съответните регистри по закона за културното наследство, но не е предвидено възможност да се зачете еквивалентен документи от чуждестранни кандидати. Според Караславова необосновано са завишени и изискванията към ръководител на екипа - условието да има 15 години опит в областта на реставрацията и консервацията, както и към архитекта в екипа с опит в областта на реставрацията и консервацията. Изискваният опит надхвърля в пъти минималният за вписване в регистъра.

Всичко това ограничава конкуренцията, като недостатъците няма как да бъдат отстранени на този етап. С тези аргументи Караславова е отменила поръчката. Не е ясно дали такава конкурсна процедура все пак ще бъде преобявена и проведена наново и кога. Журито за конкурса е било сформирано в края на април.



