Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Парламентът отмени архитектурния конкурс за обновяване на сградата му

Според решението за прекратяване на процедурата в нея са поставени ограничителни условия

Днес, 17:20
Бе предвидено в конкурса да бъдат премирани 5 проекта.
Бе предвидено в конкурса да бъдат премирани 5 проекта.

Народното събрание е отменило обявения архитектурен конкурс за цялостно обновяване на представителната му сграда на пл. “Народно събрание” 2. Процедурата е била прекратена ден след изтичането на крайния срок за подаване на оферти - 18 май. 

Това показа проверка на “Сега” в профила на купувача на Народното събрание като възложител на поръчки. 

Архитектурният конкурс имаше много амбициозен обхват. Документацията изискваше от участниците да представят концептуален проект както за околното пространство и фасади, така и за интериор. От кандидатите се изискваше изрично по фасадите да се възстановят на база исторически документи всички оригинални решения. Бе предвидено и цялостна подмяна на обзавеждането на пленарна зала, подмяна на подова конструкция, инсталации, възстановяване на стенни облицовки. 

По процедурата следваше да бъде извършено класиране на два етапа - подбор с допускане до втори етап на 5 проекта, а наградният фонд възлизаше на общо 114 000 евро. С класирания на първо място бе предвидено да бъде сключен договор за изготвяне на самия инвестиционен инвестиционен проект с прогнозна стойност 1.125 млн. евро и 511 300 евро - за упражняване на авторски надзор.

Това няма да се реализира, защото главният секретар на НС Стефана Караславова е установила постфактум, че по конкурса са поставени незаконосъобразно ограничителни условия. В документацията е заложено изискване отделни членове на екипа да са вписани в съответните регистри по закона за културното наследство, но не е предвидено възможност да се зачете еквивалентен документи от чуждестранни кандидати. Според Караславова необосновано са завишени и изискванията към ръководител на екипа - условието да има 15 години опит в областта на реставрацията и консервацията, както и към архитекта в екипа с опит в областта на реставрацията и консервацията. Изискваният опит надхвърля в пъти минималният за вписване в регистъра. 

Всичко това ограничава конкуренцията, като недостатъците няма как да бъдат отстранени на този етап. С тези аргументи Караславова е отменила поръчката. Не е ясно дали такава конкурсна процедура все пак ще бъде преобявена и проведена наново и кога. Журито за конкурса е било сформирано в края на април.


 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Народно събрание

Още новини по темата

Парламентарните репортери отново настояват за достъп до депутатите

30 Апр. 2026

"Парламентът Радев" се събира за първи път в четвъртък
27 Апр. 2026

Обявен е архитектурен конкурс за обновяване на Народното събрание

10 Апр. 2026

НС се събира извънредно за цените и "Петрохан"
30 Март 2026

Служебният кабинет обмисля компенсации за поскъпналите горива
10 Март 2026

Полицаят, срещнал се с МВР-шефа в ресторант, отрече да е имало натиск
25 Февр. 2026

ГЕРБ и ДПС скриха министрите от въпроси по големите скандали
06 Февр. 2026

Народното събрание се отказа от паркинга на пл. "Св. Александър Невски"
26 Ноем. 2025

Трайчо Трайков алармира, че сградата на Народното събрание се разпада
31 Окт. 2025

Половината депутати имат неизвинени отсъствия
25 Окт. 2025

Пеевски: Избори няма да има
17 Окт. 2025

Работата на парламента блокира
16 Окт. 2025

България спира транзита на руски газ догодина
24 Септ. 2025

С протест с агнешки главички започна новият политически сезон
03 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса