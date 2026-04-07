Обявен е архитектурен конкурс за обновяване на Народното събрание

Народното събрание обяви архитектурен конкурс за основен ремонт и реновиране на представителната сграда на парламента. Ще бъдат премирани общо 5 концептуални проекта, а с класирания на първо място ще се подпише договор и за изготвяне на инвестиционен проект. Предвижда се пълно обновяване на сградата и нова функционална организация на пространството. Ще бъде изградена и нова пленарна зала.

Проектираната от сръбския архитект с български корен Константин Йованович оригинална сграда на пл. “Народно събрание” 2 е една от първите обществени сгради, построени след възстановяването на българската държава. Правителственото решение за построяването ѝ е взето на 4 февруари 1884 г., при кабинета на Драган Цанков. Сградата е завършена изцяло през 1886 г., но първото заседание е по-рано - през май 1885 г., а след това е достроявано на етапи. Сградата има статут на паметник на културата с национално значение.

Конкурсната документация изисква от участниците да представят концептуален проект както за околното пространство и фасадите, така и за интериора. В околното пространство са допустими само минимални намеси, като се изисква изрично уточняване на причините за пропадане на настилката при парадния вход и укрепването ѝ.

По фасадите следва да се възстановят, на база исторически документи, всички оригинални фасадни решения. Трябва да се предвидят такива материали, които в максимална степен да се доближават до оригиналните. Предвидено е художествено осветление и видеонаблюдение, като изискването е те да са разположени максимално дискретно.

В пленарната зала ще е възможна цялостна подмяна на обзавеждането, подмяна на подовата конструкция, на всички инсталации, на посоката на отваряне на вратите. Предвидено е и възстановяването на стенни облицовки, на базата на архивни данни от началото на XX век.

При възможност е препоръчително подредбата на местата в залата да бъде във формата на полукръг, в който банките и столовете са разположени във форма на дъга, с лице към президиума и трибуната, като се осигурява функционалност, визуален контакт и достъпност между всички народни представители, с улеснен достъп до трибуната и възможност всяка парламентарна група да има лидерско място/места на първия ред.

Проектното решение следва да осигури 250 постоянни работни места за народни представители на партера в пленарната зала. Архитектурното ѝ оформление следва да осигури 25 постоянни работни места за членовете на МС; 1 място за президента, разположено в зоната на президиума с лице към народните представители; и възможност за едно допълнително място за вицепрезидента. Поставени са конкретни проектантски задачи и към зала “Изток”, “Запад”, “Север” и “Огледална”, както и на всички останали вътрешни пространства.

Конкурсът за концептуален проект ще бъде проведен на два етапа - подбор на базата на екип и допускане на 5 проекта до втори етап - изготвяне на концепция. Наградният фонд е общо 114 000 евро - първа награда от 52 000, втора - 32 000, трета - 20 000 и по 5000 евро - за четвърта и пета. С класирания на първо място ще бъде сключен договор за изготвяне на инвестиционен проект с прогнозна стойност 1.125 млн. евро и 511 300 евро - за упражняване на авторски надзор. Крайният срок за подаване на документи е 18 май.

В момента в представителната сграда не се провеждат пленарни заседания, които бяха изместени в сградата на НС на площад "Батенберг". Основната причина бе нефункционалното пространство и остарялата инфраструктура.