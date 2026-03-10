Служебният кабинет обмисля компенсации за поскъпналите горива

До дни служебното правителство ще представи пакет от мерки за овладяване на скока на цените на горивата, включително и компенсаторни механизми, каза в пленарна зала заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов.

В страната има налични количества горива - бензин и дизел, за повече от 90 дни, а държавата в близките дни ще изготви пакет от мерки, включително и компенсаторни механизми, в случай на рязко покачване на цени им.

Това стана ясно от изслушване в Народното събрание днес за готовността на държавата за осигури необходимите количества горива за домакинствата и бизнеса във връзка с кризата, предизвикана от войната в Иран и блокадата на Ормузкия проток, както и да се справи с евентуален ценови шок, предизвикан от тази криза.

Днес цените на дизела достигнаха средно 1.45 евро за литър - с 2 евроцента повече от вчерашния ден, а бензин А95 се задържа на средно ниво от 1.34 евро за литър. От началото на военните действия в Близкия изток дизелът е поскъпнал с 12%, а бензинът - с 6%.

След вчерашните пикови стойности, при които петролът достигна 116 долара за барел, днес цените на световните пазари рязко паднаха - заради изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, с което той прогнозира край на войната до дни. Към 8:16 часа майските фючърси на Brent поевтиняха на лондонската борса ICE Futures с 6,07 долара (6,13%) до 92,89 долара за барел. Априлските фючърси на WTI към този момент поевтиняха на електронните търгове на Нюйоркската стокова борса NYMEX с 6,19 долара (6,53%) до 88,58 долара за барел.

Пакет от мерки

"С днешна дата към Министерски съвет е създадена междуведомствена комисия, председателствана от служебния премиер Андрей Гюров. Всяко министерство ще представи предложения за справяне със ситуацията с поскъпването на горивата, Министерството на финансите също е дало препоръки", обяви заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов. Той обаче отказа да представи предложенията на Министерството на финансите с извинението, че първо трябва да бъдат обсъдени от комисията.

Депутати от различни политически партии искаха да разберат дали в условията на нова война и заплаха от висок ръст на енергийните цени, държавата може да наложи временно намаляване на ДДС и на акцизите за горивата. Заместник-финансовият министър Станимир Михайлов поясни, че за акцизите това е невъзможно, защото в момента България е с най-ниския възможен акциз на горивата, а за намаляване на ДДС трябва да се иска нотификация от Европейската комисия.

Според него обаче не се очакват рязък скок на цените на горивата. "И при най-черния сценарий на финансовото министерство в края на 2026 г. не се прогнозира спад на БВП, а ръстът на инфлацията ще е под 1 процентен пункт", каза Михайлов.

От "Демократична България" настояха да не се губи време и да се вземе решение всички по-високи приходи в бюджета от ДДС заради нарасналите цени на горивата да отидат за компенсации, за да не се допусне вдигане на цените на останалите стоки и услуги

От ДПС-Ново начало обявиха, че с приемането на втори удължителен закон за бюджета тази седмица ще предложат свой пакет от мерки. "Забравете за две четения на удължителния закон в пленарна зала тази седмица", предупреди останалите депутати Йордан Цонев.

Бургаската рафинерия има нефт до края на март

Бургаската рафинерия е подсигурена с необходимия нефт за преработка до края на март, а за април има график за доставките, като до момента няма информация някои от тях да не може да се изпълнят. Има обаче известно забавяне.

Това информира от парламентарната трибуна особеният търговски управител на българските фирми на "Лукойл" Румен Спецов. Той обясни и защо рафинерията се налага още сега да вдига леко цените на едро, както и цените на веригата бензиностанции с марката "Лукойл".

"Рафинерията работи на пазарни принципи. След назначаването на особения управител, шапката на т.нар. холдингова структура „Литаско“ вече я няма, което означава, че на територията на България има четири самостоятелни търговски дружества, като всяко е на собствена издръжка и се стреми на пазарни принципи да купува, продава и да гарантира своята печалба. Същото се отнася и за „Лукойл Нефтохим Бургас“. В условията на форсмажор ситуацията е още по-усложнена - никой не може да предвиди каква ще е цената в утрешния ден", каза Спецов.

Той обясни, че при блокирани над 1000 танкери в Ормузкия проток, дори да се намери нефт на добри цени, възниква проблем с транспорта. "Няма стандартна цена по договорите. "Лукойл Нефтохим" сключва договори с цена до мястото на доставка. След като компанията попадна под санкции, доставчиците искат предплащане един ден преди товаренето. А ние не може да разчитаме на външно финансиране", обясни особеният управител.

Затова и част от доставяния петрол се плаща бартерно с изработените нефтопродукти. "Аз трябва да управлявам компанията като добър стопанин и при спазване на санкциите. А те създават големи спънки, защото не всички банки разрешават разплащания. Не може да си позволим угроза на рафинерията, защото собственикът може да ни съди", заяви Спецов.

Особеният управител посочи, че все по-трудно е да се доставя нефт, който трябва да бъде комбиниран така, че рафинерията, проектирана на работи с руски нефт, да произвежда качествени горива. Проблемът не бил само в Ормузкия проток, но и военните действия между Русия и Украйна, както и спреният нефтопровод между Киркук в Ирак и Джейхан в Турция.

Спецов посочи, че на пазара на горива има и други търговци, които в момента предлагат по-скъп дизел и бензин от този на "Лукойл". И попита депутатите, те защо не са поканени да дадат обяснение в парламента.

Държавният резерв със запаси за над 90 дни

Количествата горива са налице, годни са за използване и държавата има начин да действа, ако се наложи, увери днес народните представители Асен Асенов, председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Към днешна дата той докладва за общо 1,007 млн. т., от които около 780 хил. т. са на територията на страната и над 222 хил. - на територията на други държави членки на ЕС. Проверките на складовете и петролните бази не са констатирали липси, потвърдени са количествата, както и качеството на бензина и дизела.

При необходимост от освобождаване съхраняваните запаси от Държавния резерв могат да стигнат до пазара в рамките на между 5 и 15 работни дни, а от чужбина между 15 и 45 дни, каза Асен Асенов.

Асенов даде разбивка за съхраняваните количества горива.

На територията на България има общо 64 453 тона бензин, или 30 дни осигуреност. Допълнително има 11 474 т. в Унгария, Словения и Румъния. Дизел има в обем 525 733 т., което прави 64 дни осигуреност и 42 746 т. в Унгария, Словения, Румъния и Гърция. Реактивното гориво от керосинов тип е 5395 т., което прави 8 дни осигуреност и се намира изцяло на територията на страната. Газ пропан-бутан 656 т. и е само на територията на България. Котелно гориво - 54 724 т., като също се съхранява единствено в страната.

Съхраняваният нефт е в обем 356 417 т., от които 173 000 тона се намират в Италия и в Гърция. При неговата преработка може да се произведат горива за над 90 дни потребление.

Ако бъде взето решение да се освободят запаси, те ще се продават по пазарни цени на едро.