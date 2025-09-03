Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

С протест с агнешки главички започна новият политически сезон

"Възраждане" заявиха, че няма да влизат на пленарните заседания

Днес, 11:37
БГНЕС

Малък протест, но пък с агнешки главички и кокали, предоставени от демонстрантите, посрещна депутатите пред Народното събрание за началото на новия политически сезон, докато вътре в сградата се сипеха обещания за приоритети и вотове на недоверие.

Основните задачи пред депутатите са, по думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, "продължаване по пътя на еврозоната, бюджетът и усвояването на средства по ПВУ". Борисов заяви, че управлението е на малцинството, че не е изгодно за ГЕРБ, но е поел отговорност пред коалиционните партньори от БСП и ИТН "да се върви докрай". 

Борисов коментира с ирония "сезона на протестите", който започна съвсем рехаво във Варна. "Видяхте вчера, на протест - 150 човека, а цяло лято почиваха и нахъсваха за него. Какво става след това? Някакво отговорно поведение. Аз разбирам, ако бях на тяхно място, примерно на ПП и ДБ и да речем, имаме общи цели геостратегически, да кажат:  "Ние предлагаме на Борисов или на колегите от ИТН и БСП да преформатираме, да направим еди какво си, да можем да удържим по пътя". И обвини ПП-ДБ, че ''се целуват с "Възраждане" и "Величие". "Всичко е да си покажат новата визия. За антикорупционната комисия и за избор на заместник-омбудсман дали ще съберем достатъчно мнозинство, ще поживеем - ще видим", каза Борисов по повод предстоящите задачи на парламента. 

Герберският лидер също така каза, че е ''крайно време президентът Румен Радев да използва контактите си и да предоговори договора с "Боташ". "Така, както отиде при Щайнмайер, да отиде и при Ердоган и да предоговори договора с "Боташ". България се оказа най-големият инвеститор в турската газопреносна система - 6 млрд".

Преди началото на заседанието се изказа и водачът на ДПС-НН Делян Пеевски. До голяма степен той повтори пред журналисти същото, което говореше и преди лятната ваканция, като се насочи към Радев. "Всички се занимават само с президентската кампания. Румен Радев е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го. Аз ще направя много разкрития по време на тази кампания и няма да позволя на никой да излъже хората'', каза Пеевски. 

От ПП-ДБ пък излязоха със заявка за вот на недоверие: "Нашият вот на недоверие ще е срещу завладените институции, ще разкрием детайлно режима на зависимостите и ще убедим българските граждани, че държавата може да е тяхна и алтернатива има", каза депутатът Надежда Йорданова.

Протест и...агнешко

Въпреки че протестът, който посрещна депутатите в първия има работен ден след ваканцията, не беше голям, протестиращите компенсираха с врява. Те се опитаха неуспешно да пробият кордона от полицаи около сградата. 

Не липсваха български знамена, знамена с надписи: ВМРО и "Хора от народа", както и руски знамена.

Някои от протестиращите носеха сигнални жилетки с надпис "Непримиримите". Симпатизантите на "Величие" донесоха тава с агнешки главички и кокали, за да замерват сградата на парламента. Има транспаранти с надписи: "Пряка демокрация с референдуми", "Левъ С Русия"!

В 18.30 часа днес пък ''Правосъдие за всеки'' организира протест пред Съдебната палата. От там ще стартира шествие до историческата сграда на Народното събрание, където се очаква да говорят участниците. 

Бойкот

От "Възраждане" се обявиха за бойкот на парламентарните заседания. Заканата им дойде, след като за пореден път в пленарната зала не мина предложението им за референдум за еврото. 

Лидерът на националистите каза, че през септември той и хората му няма да стъпят в залата, с изключение на вотовете на недоверие към кабинета и вотове на недоверие, които са на "Възраждане", както и други ''изключително важни законопроекти''.

 

БГНЕС
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Народно събрание, парламент

Още новини по темата

Атанас Атанасов: Ще поискаме оставката на Наталия Киселова

01 Авг. 2025

Парламентът бори бавното правосъдие с дигитализация
30 Юли 2025

Новите регулатори - роднина, милиционер, милиционер, милиционер
23 Май 2025

За цялата 2024 г. парламентът е приел само 3 нови закона
22 Апр. 2025

Димки, скандали и сблъсъци избухнаха в сръбския парламент
04 Март 2025

Депутатите се завръщат в комисиите
07 Яну. 2025

Бивш шеф в ДАНС, Владислав Горанов и кметове са нещатните сътрудници в НС
29 Дек. 2024

ГЕРБ-СДС оглавиха комисията за правилник на парламента
10 Дек. 2024

Депутатът от ГЕРБ-СДС Тервел Георгиев напуска парламента
09 Дек. 2024

Радев вижда края на сегашния политически модел
04 Дек. 2024

Ген. Атанасов изведнъж стана приемлив за председател на НС
30 Ноем. 2024

Депутатите се изпокараха кой да седне на първия ред в НС
07 Ноем. 2024

ЦИК публикува имената на депутатите в 51-ото НС (СПИСЪК)
31 Окт. 2024

Съюзът на юристите: Вкарайте в НС качествени прависти!
10 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар