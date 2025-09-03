С протест с агнешки главички започна новият политически сезон

Малък протест, но пък с агнешки главички и кокали, предоставени от демонстрантите, посрещна депутатите пред Народното събрание за началото на новия политически сезон, докато вътре в сградата се сипеха обещания за приоритети и вотове на недоверие.

Основните задачи пред депутатите са, по думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, "продължаване по пътя на еврозоната, бюджетът и усвояването на средства по ПВУ". Борисов заяви, че управлението е на малцинството, че не е изгодно за ГЕРБ, но е поел отговорност пред коалиционните партньори от БСП и ИТН "да се върви докрай".

Борисов коментира с ирония "сезона на протестите", който започна съвсем рехаво във Варна. "Видяхте вчера, на протест - 150 човека, а цяло лято почиваха и нахъсваха за него. Какво става след това? Някакво отговорно поведение. Аз разбирам, ако бях на тяхно място, примерно на ПП и ДБ и да речем, имаме общи цели геостратегически, да кажат: "Ние предлагаме на Борисов или на колегите от ИТН и БСП да преформатираме, да направим еди какво си, да можем да удържим по пътя". И обвини ПП-ДБ, че ''се целуват с "Възраждане" и "Величие". "Всичко е да си покажат новата визия. За антикорупционната комисия и за избор на заместник-омбудсман дали ще съберем достатъчно мнозинство, ще поживеем - ще видим", каза Борисов по повод предстоящите задачи на парламента.

Герберският лидер също така каза, че е ''крайно време президентът Румен Радев да използва контактите си и да предоговори договора с "Боташ". "Така, както отиде при Щайнмайер, да отиде и при Ердоган и да предоговори договора с "Боташ". България се оказа най-големият инвеститор в турската газопреносна система - 6 млрд".

Преди началото на заседанието се изказа и водачът на ДПС-НН Делян Пеевски. До голяма степен той повтори пред журналисти същото, което говореше и преди лятната ваканция, като се насочи към Радев. "Всички се занимават само с президентската кампания. Румен Радев е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го. Аз ще направя много разкрития по време на тази кампания и няма да позволя на никой да излъже хората'', каза Пеевски.

От ПП-ДБ пък излязоха със заявка за вот на недоверие: "Нашият вот на недоверие ще е срещу завладените институции, ще разкрием детайлно режима на зависимостите и ще убедим българските граждани, че държавата може да е тяхна и алтернатива има", каза депутатът Надежда Йорданова.

Протест и...агнешко

Въпреки че протестът, който посрещна депутатите в първия има работен ден след ваканцията, не беше голям, протестиращите компенсираха с врява. Те се опитаха неуспешно да пробият кордона от полицаи около сградата.

Не липсваха български знамена, знамена с надписи: ВМРО и "Хора от народа", както и руски знамена.

Някои от протестиращите носеха сигнални жилетки с надпис "Непримиримите". Симпатизантите на "Величие" донесоха тава с агнешки главички и кокали, за да замерват сградата на парламента. Има транспаранти с надписи: "Пряка демокрация с референдуми", "Левъ С Русия"!

В 18.30 часа днес пък ''Правосъдие за всеки'' организира протест пред Съдебната палата. От там ще стартира шествие до историческата сграда на Народното събрание, където се очаква да говорят участниците.

Бойкот

От "Възраждане" се обявиха за бойкот на парламентарните заседания. Заканата им дойде, след като за пореден път в пленарната зала не мина предложението им за референдум за еврото.

Лидерът на националистите каза, че през септември той и хората му няма да стъпят в залата, с изключение на вотовете на недоверие към кабинета и вотове на недоверие, които са на "Възраждане", както и други ''изключително важни законопроекти''.