Работата на парламента блокира

До понеделник ГЕРБ ще решат дали кабинетът ще се преструктурира

16 Окт. 2025Обновена
За днешното заседание се регистрираха 70 депутати.
Илияна Димитрова
И днес парламентът не успя да започне работа поради липса на кворум. Регистрираха се 71 депутати от опозицията, като сред тях имаше и 9 души от БСП, които са част от кабинета.

"Възраждане" бяха в залата, но не се регистрираха, а 8 депутати от "Величие" пък се регистрираха, което предизвика гнева на лидера им Ивелин Михайлов.

Заседанието се провали заради  решението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов депутатите му да не влизат в залата. То беше последвано и от останалите партии в управляващото мнозинство. Заради резултатите от изборите в Пазарджик във вторник водачът на ГЕРБ разкритикува остро собствената си партия, поиска оставки на съпартийци и преструктуриране на кабинета, разсърди се на коалиционните си партньори и за капак постави под въпрос участието на организацията си в кабинета. 

По нареждане на Борисов вчера министрите и депутатите от ГЕРБ тръгнаха из страната, за да направят преглед на състоянието на структурите. Те заявиха, че обмислят или вот на доверие към правителството на Росен Желязков, или нов кабинет.

И днес депутатите от МЕЧ скандираха "оставка", след като председателят на парламента Наталия Киселова закри заседанието няколко минути след 9.00 часа. Те носеха и листове със задраскан надпис "Б + Д = ВНЛ".

Идеята за преструктуриране на правителството беше одобрена от водача на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Той каза, че ще излъчи преговорен екип, който да се заеме с промените. На практика санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски заяви, че влиза в управлението. 

Пред журналисти в парламента той каза, че е разговарял с премиера Росен Желязков, който му е казал, че до понеделник ГЕРБ ще са готови с решение какво да правят. ''Предполагам, че той изчаква Бойко Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната'', каза Пеевски. 

На въпрос дали ще участва с министри, ако кабинетът се преформатира, Пеевски каза, че ''ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност''.

Мнението на президента

Президентът Румен Радев коментира пред журналисти, че "ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта". ''Това нелегитимно и антидемократично действие се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите, включително на хората на ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски. Трябва най-сетне да разберат, че избирателите не са крепостни", каза държавният глава. По думите му, никой не се е отнасял така унизително към премиер, както Бойко Борисов към Росен Желязков, а шефът на парламента Наталия Киселова е била "сведена до плод и зеленчук". 

Според Радев властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят, и това не може да продължава повече. ''Моята партия, моят т.нар. политически проект са българските избиратели. Аз ще продължа да отстоявам интересите им с всички средства, които ми е отредила Конституцията'', коментира той твърденията, че ще прави партия.

Сътресения във "Величие"

Водачът на "Величие" Ивелин Михайлов се разграничи от осемте депутата от парламентарната група, които днес се регистрираха в началото на пленарния ден.

Във видео във Фейсбук Михайлов обясни, че причината хората му да отбележат присъствието си в залата е, че се притеснили, че заплатата им ще бъде орязана. '"Нещо, което за мен е недостойно, и нещо, с което самите те индивидуално унищожават всичко, сътворено от хората в партията, които се борят всеки ден и дават всичко, за да има справедливост", каза Михайлов.

''Изрично вчера сме говорили, че не трябва да се регистрираме, защото въпросът е принципен, добави той. Според него тук не става въпрос за загуба на средства. Тези средства ги получаваме, за да свършим работа на народа, ние не сме свършили тази работа и поради тази причина нямаме право да вземаме каквито и да е средства или облаги", смята Михайлов. 

За отбелязване е, че "Величие" разполага с общо 10 депутати в Народното събрание. 

Обяснение дойде и от провинилите се. Те обясниха, че не са били осем, а само шестима. По думите им инструкциите на Ивелин Михайлов са хората му да се регистрират, след като присъстващите в залата станат 121 души, за да може да не създават излишно кворум. "Трикратно се извиняваме и ще подобрим комуникацията помежду си, за да не се стига до такива недоразумения'', казаха разкаялите се депутати. 

