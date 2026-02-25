Полицаят, срещнал се с МВР-шефа в ресторант, отрече да е имало натиск

Полицаят, който се е срещнал с вътрешния министър Емил Дечев в ресторант "Ниагара" в неделя, отрече в пленарната зала на Народното събрание да му е оказван натиск. По искане на ИТН се проведе изслушване вътрешния министър Емил Дечев и няколко висши полицаи по случая с "Петрохан", както и по твърденията, че е имало натиск от страна на МВР-шефа спрямо хора, занимаващи се с разследването на случая.

Шефът на криминална полиция Ангел Папалезов, който бе един от изслушваните, потвърди, че е бил извикан в ресторант за среща с вътрешния министър, на когото предал справка по случая "Петрохан". Папалезов изрично отбеляза, че Дечев не му е давал каквито и да е указания по случая.

"Не съм се почувствал принуден да извършвам каквото и да било извън служебните си задължения, както и не са давани никакви указания относно действията по разследването", заяви началникът на отдел „Криминална полиция” към ГДНП по време на изслушването му в пленарна зала.

"На 22-ри февруари получих обаждане от министър Емил Дечев с негово искане да получи анотация на случилото се по разследването и по оперативно - издирвателните действия по двата случая", каза Папалезов. За това Папалезов е информирал прекия си началник Емил Пармаков и го помолил от своя страна да уведоми ръководството на дирекцията за предстоящата среща. "В разговора с Пармаков и Васков уточнихме, че информацията, която мога да представя на министър Дечев, е анотация на изнесеното в двата брифинга и която е публична и позволена от наблюдаващия прокурор да бъде оповестена", посочи Папалезов. По думите му срещата е била в ресторант "Ниагара", кратка – 10-15 мин, на която е представил кратката анотация и не е получил никакви допълнителни указания за разследването и за поведението на оперативните работници и разследващите полицаи. Единственото указание, което получих, е ангажираните с двата казуса на следващия ден да бъдем в МВР, за да може допълнително да го запознаем с хода на разследването, добави той.

На депутатски въпрос защо в неработен ден е извикал служител на МВР в лицето на Папалезов в ресторант, вътрешният министър Дечев отговори, че този ден бил сам с 9-годишното си дете, не можел да отиде с него в МВР, затова и повикал Папалезов на най-близкото възможно за него място.

В пленарна зала изненадващо дойде главният секретар на МВР Мирослав Рашков (само три часа по-късно той бе освободен от поста от президента Илияна Йотова - б.р.), който не се беше появявал публично през последните седмици, изненадващо пристигна в Народното събрание. Рашков не се беше появявал включително от първия ден на трагичния случай.

Освен Рашков, Дечев и Папалезов, на изслушването бе и шефът на националната полиция Захари Васков, както и ръководителят на криминална полиция Ангел Папалезов.

"Очевидно е, че има уплашени хора, които ме атакуват, защото не искат аз да науча истината по случая "Петрохан". Политическите и медийните спекулации за мои кадрови решения по отношение на работещите по случая се развиха още часове, след като поех поста като вътрешен министър. Проведох разговори с екипите, които работят по разследването, още в понеделник. Заявих ясно, че тиражираните информации за намерения да уволнявам разследващите екипи, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции, не отговарят на истината. Че не съм поставял въпроса за търесене на дисциплинарна отговорност - това беше потвърдено и от присъствалия на срещата в понеделник Николай Бонев - зам.-директор на дирекция "Инспекторат", каза в пленарна зала при изслушването служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

"Уверих служителите в това, което ще кажа и пред вас - по никакъв начин не съм намесвал и няма да се меся как разследващите полицаи да водят разследването, кои доказателства да кредитират, кои версии да поддържат или да изключат. Не аз, а други, още преди да бъде разкрито второто убийство може би самоубийство, други избързаха да кажат тяхната версия, да дават кино идеи какво се е случило, да засягат богословска тематика - дали нещо е богоугодно", категоричен бе Дечев.

Той посочи, че единственото нещо, което е искал от хората, с които се е видял в понеделник, е било пълно и всестранно разследване и по двата случая - в хижа "Петрохан" и под връх Околчица, както и да разкрият обективната истина и да работят по всички възможни версии, тъй като напрежението сред обществото е огромно и върлуват различни версии.

"Обществото е под огромно напрежение. В интернет, в социалните мрежи, включително по радио и телевизия можем да чуем всякакви конспиративни теории. Преди два дни се чу, че има и злато във Врачанския Балкан", допълни МВР министърът и заяви, че изпълнявайки тази длъжност има правото да се запознае с всичко онова, което се случва в повереното му ведомство.

Той обясни, че се е запознал с доклаза на Инспектората на МВР и са констатирани сериозни пропуски още в оперативната работа, преди да се стигне до трагедиите.

"Има случаи, в които оперативен работник от ГДБОП, "Киберсигурност" се е срещал с хора, които имат връзка с убитите, водил е беседи. Няма докладни записки за тези беседи и трябва да разчитаме на неговата памет какво се е случило", посочи Емил Дечев.

Министърът каза, че единствените служители в МВР, на които той не може да дава никакви заповеди и нареждания, са разследващите полицаи.

"Аз с разследващи полицаи не съм се срещал, така че всичко друго казано е невярно", категоричен бе той.

В същото време Мирослав Рашков обяви, че на 22 февруари около 13:30 ч. е бил уведомен от зам.-директора на ГДНП, че Емил Дечев е говорил с комисар Ангел Папалезов, началник на отдел "Криминална полиция" в ГДНП. Дечев е поискал среща, на която Папалезов да му даде справка относно извършеното по случаите "Петрохан-Околчица". Информация по досъдебно производство, както и оперативно-издирвателна информация следва да се дава по официален ред.

"Около 14:40 ч. на мобилния ми телефон позвъня г-н Папалзеов, който ме уведоми, че срещата (между Емил Дечев и Ангел Папалезов - бел. ред.) се е провела в заведение на улица "Дойран" и "Нишава". На срещата е попитал Папалезов за повече информация по случая "Петрохан-Околчица", както и за повече информация, която да се даде от страна на прокуратурата", уточни Мирослав Рашков.

Той пробва да се обяснява защо искат да го сменят и да се оправдава по мотивите на вътрешния министър Емил Дечев за предложението за махането му. Рашков започна да разказва за изборите в Пазарджик, но депутатите му обясниха, че изслушването е само по случая "Петрохан".

Изслушването на шефовете на МВР се изроди в политически препирни и атаки. Очаквано ГЕРБ, ИТН и ДПС на Пеевски атакуваха вътрешния министър Емил Дечев и защитаваха Мирослав Рашков. На практика не се разбра нищо конкретно не само за това дали е имало натиск, а по разследването на трагедията на Петрохан и край Околчица. Имаше един единствено въпрос от депутат, който попита дали има записи от камерите за една година назад, за да се види какво са правили тези хора, както и дали появилите се ръкописни бележки са наистина на Ивайло Калушев. Отговорът на шефа на националната полиция Захари Васков беше, че не можело да се каже нищо, защото само прокуратурата може да разреши даване на информация, както и, че се очаквали експертизи и резултати от проверки.