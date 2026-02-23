Кабинетът предложи освобождаването на главния секретар на МВР

Предложих на Министерския съвет да вземе решение, с което да предложи на президента главният секретар на МВР Мирослав Рашков да бъде освободен от длъжност, съобщи министърът на вътрешните работи Емил Дечев на брифинг в Министерския съвет след края на първото заседание на служебното правителство. Така той потвърди думите си още от петък, че правителството ще поиска махането на Рашков, който е на най-висшия професионален пост във вътрешното министерство.

„Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори“, каза служебният вътрешен министър. Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция. Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории.

Дечев акцентира и върху „провала при разследването на заплахите към кмета на Бистрица“ и това, че маскираните с бухалки, нахлули през лятото в офиса му, не са разкрити. „Слаба работа, която обаче окуражи извършителите, а вероятно и техните подбудители и доведе до ескалацията, която видяхме всички само до преди няколко дни. Отново същият човек и неговото семейство бяха ужасени през нощта да видят, че техният автомобил е запален, както и техният дом“, каза още той.

Вътрешният министър е установил, че главният секретар, който е на най-висшата професионална длъжност в МВР и който трябва да бъде за пример, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. След наложена проверка от страна на Дечев и последвал теч на информация обаче, Мирослав Рашков е платил глобите си, стана ясно от думите на служебния министър на вътрешните работи.

Дечев поиска и съдействие от медиите да открият къде е заместникът на Мирослав Рашков – Явор Серафимов. Последният бе сложен наскоро на този пост. За разлика от Мирослав Рашков, при Серафимовняма нужда от президентски указ и е достатъчно заповед на вътрешният министър, за да бъде освободен.

"В болница съм. Уведомил съм главния секретар на МВР и директора на "Човешки ресурси" на вътрешното ведомствo", коментира заместник-главният секретар на МВР Явор Серафимов.

Часове преди това, вътрешният министър отрече да се е месил в разследването по случая "Петрохангейт", както и да е оказвал натиск и да е плашил с уволнение разследващия екип. Той направи това с официално съобщение на вътрешното министерство, което цитира негови думи.

"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите", казал Дечев на екипа от Главна дирекция „Национална полиция“, ангажиран с разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината, добавя министърът.

Дечев уверил служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР. Изрази готовност да окаже съдействие, ако в хода на работата възникне каквато и да е необходимост - от техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.

Само часове по-рано лидерът на ИТН Слави Трифонов отправи няколко въпроса към новия вътрешен министър Емил Дечев със специален пост във Фейсбук.. Първият от тях бе именно дали новият МВР-шеф е привиквал в неделя в ресторант "Ниагара" в София полицаите, ангажирани със случая.

По думите на Трифонов темата "Петрохан" била много важна "заради нас, заради отношението на нас, българите, към децата, заради справедливостта" и за това той заявява, че няма да спре да ни информира и да задава въпроси, докато този случай не се реши. И тъй като днес имал определена информация, лидерът на ИТН решил да зададе въпроси за това, дали Дечев е "привиквал в ресторант "Ниагара", намиращ се на ул. "Дойран" 2 в София, полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"?", както и дали той е "упражнявал натиск над полицаите да замитат следите на ППДБ по случая "Петрохан"?. Трифонов питаше и дали "прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?".

Само преди два дни двама депутати от партията на Трифонов - Тошко Йорданов и Александър Рашев, дори пуснаха сигнал в прокуратурата срещу Дечев заради случая "Петрохан". Те депозираха сигнал пред Софийска градска прокуратура за извършване на "проверка относно това има ли натиск от служебния министър на вътрешните работи - Емил Дечев, за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на “случая Петрохан”.