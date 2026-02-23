Медия без
Кабинетът предложи освобождаването на главния секретар на МВР

Вътрешният министър поиска помощ от медиите за издирването на зам. главния секретар на МВР

23 Февр. 2026Обновена
Емил Дечев
БГНЕС
Емил Дечев

Предложих на Министерския съвет да вземе решение, с което да предложи на президента главният секретар на МВР Мирослав Рашков да бъде освободен от длъжност, съобщи министърът на вътрешните работи Емил Дечев на брифинг в Министерския съвет след края на първото заседание на служебното правителство. Така той потвърди думите си още от петък, че правителството ще поиска махането на Рашков, който е на най-висшия професионален пост във вътрешното министерство.

„Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори“, каза служебният вътрешен министър. Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция. Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории. 

Дечев акцентира и върху „провала при разследването на заплахите към кмета на Бистрица“ и това, че маскираните с бухалки, нахлули през лятото в офиса му, не са разкрити. „Слаба работа, която обаче окуражи извършителите, а вероятно и техните подбудители и доведе до ескалацията, която видяхме всички само до преди няколко дни. Отново същият човек и неговото семейство бяха ужасени през нощта да видят, че техният автомобил е запален, както и техният дом“, каза още той. 

Вътрешният министър е установил, че главният секретар, който е на най-висшата професионална длъжност в МВР и който трябва да бъде за пример, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. След наложена проверка от страна на Дечев и последвал теч на информация обаче, Мирослав Рашков е платил глобите си, стана ясно от думите на служебния министър на вътрешните работи. 

Дечев поиска и съдействие от медиите да открият къде е заместникът на Мирослав Рашков – Явор Серафимов. Последният бе сложен наскоро на този пост. За разлика от Мирослав Рашков, при Серафимовняма нужда от президентски указ и е достатъчно заповед на вътрешният министър, за да бъде освободен.

"В болница съм. Уведомил съм главния секретар на МВР и директора на "Човешки ресурси" на вътрешното ведомствo", коментира заместник-главният секретар на МВР Явор Серафимов. 

Часове преди това, вътрешният министър отрече да се е месил в разследването по случая "Петрохангейт", както и да е оказвал натиск и да е плашил с уволнение разследващия екип. Той направи това с официално съобщение на вътрешното министерство, което цитира негови думи.

"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите", казал Дечев на екипа от Главна дирекция „Национална полиция“, ангажиран с разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината, добавя министърът.

Дечев уверил служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР. Изрази готовност да окаже съдействие, ако в хода на работата възникне каквато и да е необходимост - от техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.

Само часове по-рано лидерът на ИТН Слави Трифонов отправи няколко въпроса към новия вътрешен министър Емил Дечев със специален пост във Фейсбук.. Първият от тях бе именно дали новият МВР-шеф е привиквал в неделя в ресторант "Ниагара" в София полицаите, ангажирани със случая.

По думите на Трифонов темата "Петрохан" била много важна "заради нас, заради отношението на нас, българите, към децата, заради справедливостта" и за това той заявява, че няма да спре да ни информира и да задава въпроси, докато този случай не се реши. И тъй като днес имал определена информация, лидерът на ИТН решил да зададе въпроси за това, дали Дечев е  "привиквал в ресторант "Ниагара", намиращ се на ул. "Дойран" 2 в София, полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"?", както и дали той е "упражнявал натиск над полицаите да замитат следите на ППДБ по случая "Петрохан"?. Трифонов питаше и дали "прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?".

Само преди два дни двама депутати от партията на Трифонов - Тошко Йорданов и Александър Рашев, дори пуснаха сигнал в прокуратурата срещу Дечев заради случая "Петрохан". Те депозираха сигнал пред Софийска градска прокуратура за извършване на "проверка относно това има ли натиск от служебния министър на вътрешните работи - Емил Дечев, за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на “случая Петрохан”.

