670 снегорина чистят пътищата след обилния снеговалеж

Силен снеговалеж и виелици обхванаха днес голяма част Централна и Северна България.

670 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". В следобедните часове от агенцията увериха, че трасетата са проходими при зимни условия и работата продължава, а сняг, на места примесен с дъжд, вали почти над цялата страна.

Все пак някои пътни участъци продължават да са блокирани. Поради обилен снеговалеж и почистване временно е ограничено движението в област Монтана, където изцяло е затворен за движение на всички видове МПС път I-1 Видин – Монтана – Враца. В областите Видин и Враца е ограничено преминаването на автомобили над 12 тона в посока Монтана. По Е79 в участъка Мездра-Ботевград стотици коли останаха блокирани с часове.

От АПИ съобщиха тази сутрин, че в два планински прохода в Смолянска област - "Превала" и "Рожен", е ограничено движението на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета заради обилен снеговалеж и започналото почистване на трасето. Около 15 см е новият сняг в Пампорово, а общата снежна покривка в курорта е близо 70 см. Пътищата в района обаче са мокри и хлъзгави.

Проходът Шипка обаче засега е проходим при зимни условия. Пътят е почистен и въпреки това условията за шофиране са неблагоприятни, защото минути след преминаване на снегорин, силният вятър отново навява сняг. от АПИ призовават шофьорите да се движат с подготвени за зимни условия автомобили и при пълна концентрация на пътя.

Заради обилните дъждове в Софийска област скална маса се е срутила върху Самоковско шосе, в района на ресторант "Златна рибка". Първоначално снощи движението бе ограничено и се минаваше по едната лента, но впоследствие АПИ съобщи, че пътят София-Самоков е затворен изцяло, като "ограничението остава в сила през нощта и светлата част на 21.02.2026 г.".

Има обходен маршрут - по път III-181 Бистрица-Железница-Ярема-Самоков и обратно.

Пътят Русе-Бяла бе временно затворен сутринта за товарни автомобили над 10 тона. Причина са снегонавявания по трасето и множество закъсали камиони. На терен в областта работят 40 специализирани машини за почистване и обработка срещу обледяване. При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България, съобщават пък от БЧК.

Засега граничният преход между Русе и Гюргево е проходим в зимни условия, независимо от километричните колони от изчакващи автомобили.

Областният управител Драгомир Драганов съобщи, че и пътят Русе-Разград-Шумен е проблемен. Заради натрупания сняг той е станал непроходим за камиони над 12 тона и двете посоки, затова е затворен и в двете посоке за почистване.

В област Разград вали суграшица и усложнява пътната обстановка, като на места има закъсали тежкотоварни автомобили. Два тира не могат да изкачат баира към село Осенец и възпрепятстват нормалното преминаване на превозните средства. Подобна е ситуацията и в района на Дервента, където тежкотоварни камиони за закъсали по височината и също затрудняват движението.

Пътните подходи към Витоша са затворени от сутринта, не се допускат нито автомобили, нито автобуси, заради натрупани нови 10 см сняг. Очаква се след почистване и обработване на трасето отново да се възстанови движението. Автобусна линия №63 се движи само до местност „Бялата чешма".

Според съобщение от столична община, вече са опесъчени пътищата „кв. Драгалевци – хижа Алеко“ и „кв. Бояна – Златните мостове".

В София пътната мрежа в най-заснежените райони се почиства от общо 45 снегорина, като настилката се обработва със смеси срещу заледяване.

В Ардино за 7-и път от началото на годината е обявено частично бедствено положение. Решението на кмета Изет Шабан е отново заради покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница. Забранено е движението и пребиваването на МПС в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.

Повишиха се нивата на реките в Южна България. Река Хасковска вече заля мост край града, няма нанесени щети. С повишено внимание се следи обаче нивото ѝ край село Динево, където беше залят път, а преди години там бяха наводнени къщи и ниви.

Заради дъждовете и община Гълъбово обяви частично бедствено положение, като отмени насроченото за днес празнуване на Трифон Зарезан в село Обручище. В селото са наводнени 4 къщи и стопански дво, а също така два моста - над реките Соколица и Кумлия. Нивото на реките в района продължава да се покачава. Към момента язовирът в село Мъдрец не е преминал преливника.

Временно затворен е пътят за Велинград в дефилето от село Варвара до гара Костандово, защото има паднали на няколко места камъни и скална маса, освен това съществува да се свлекат и още заради обилните валежи. За обходен маршрут може да се използва пътят Пещера-Батак-Ракитово-Гара Костандово-Велинград, а също и Белово-Юндола. Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите.

До вторник (24 февруари) АПИ променя и движението при 58-и км на магистрала „Струма“ в област Кюстендил поради увредена дилатационна фуга на виадукта. Трафикът в посока София е по изпреварващата лента, а пътуващите от Дупница към магистралата през пътен възел „Дупница Юг“ преминават по ускорителния шлюз за включване в платното в посока София на автомагистралата.