Автобус с 10 пътници остана блокиран цяла нощ заради лошото време

Усложнена е пътната обстановка в България. Движението по път Е-79 между Видин и Монтана е блокирано на няколко места поради възникнали ПТП-та и самокатастрофирали тирове, предава БНТ.

В капана на зимата попадна и пътнически автобус с 10 пътници, който е пътувал от Монтана към Белоградчик. Той е останал блокиран през цялата нощ. По информация на един от пътниците около 4.00 ч. тази сутрин шофьорът на автобуса все пак е успял да премине през алтернативен маршрут и да излезе от пътната блокада в района.

Над 1000 снегопочистващи машини обработваха настилките по пътища през нощта, съобщават от АПИ.

В Смолянска област задължително всички автомобили трябва да са с вериги през проходите "Пампорово" и "Превала". Забранено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала", "Рожен" и "Печинско" и по пътищата Девин - Михалково и Батак - Доспат. 53 машини са разчиствали цяла нощ републиканските пътища. Те са проходими при зимни условия. Няма сигнали за откъснати населени места и бедстващи хора.

Около полунощ тир се завъртя и се удари в мантинелата на околовръстното шосе на София в "Люлин". При инцидента няма пострадали, но движението от АМ "Струма" в посока "АМ Европа" е блокирано.

Тази сутрин над 90 снегопочистващи машини продължават работа в районите: „Средец“, „Красно село“, „Възраждане“, „Оборище“, „Сердика“, „Подуяне“, „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Надежда“, „Искър“, „Младост“, „Студентски“, „Люлин“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“ и „Банкя", предава БГНЕС. На територията на Природен парк „Витоша“ снеговалежът е бил непрекъснат, при температури до –8 градуса. Извършено е опесъчаване и избутване на снежна маса по двата планински пътя: кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – „Златни мостове“. Към момента градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути.

Без ток

Заради влошените метеорологични условия електрозахранването в болницата в Гълъбово е било прекъснато в неделя вечерта за 5 часа. Лечебното заведение е останало без ток и отопление. Аварийни екипи работиха на място, за да отстранят аварията, предава "Нова телевизия".

„Лечебното заведение е било без ток около 5 часа. Агрегатът на болницата е бил задействан и всички жизненоважни отделения – като хирургичното, са били захранени с електричество”. Това заяви в „Здравей, България” заместник-кметът на Гълъбово Пламен Бараков.

Причината за липсата на ток са едновременни аварии на два електропровода. „Сривът е станал заради силния вятър, обилния снеговалеж и мокрия сняг. В целия регион имаше аварии заради лошите метеорологични условия. До около 2 – 2:30 часа електрозахранването навсякъде е възстановено”, обясни Бараков.