Лошо време блокира десетки пътници в Гърция

Днес, 09:10
Пътища по гръцките острови бяха наводнени в последните часове.
Обилните дъждове и намалената видимост предизвикаха снощи сериозни затруднения за транспорта на гръцките острови Закинтос и Кефалония в Йонийско море край западните брегове на страната, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

Полицията е помогнала на 12 души, които вечерта са били блокирани на пътя Закинтос – Аликес, който е бил наводнен.

Намалената видимост е предизвикала проблеми на летището на Закинтос, където са били отменени около 20 полета.

Отменени полети е имало и на летището на Кефалония. Поне 4 самолета не са успели да пристигнат, а заминаващите полети са били спрени и десетки пътници са останали блокирани на летището.

