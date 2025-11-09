Медия без
Шофьор с неплатена глоба вече няма да може да напусне Гърция

Нова дигитална система ще проверява регистрационните номера на колите

Днес, 18:05
Плащането на глобите ще се извършва директно на митническите пунктове преди напускане на Гърция.
Чужденците, които нарушават правилата за движение по пътищата в Гърция, вече няма да могат да напускат страната, без да платят наложените им глоби. Новата дигитална система, свързана директно с митническите служби, позволява автоматична проверка на всички автомобили, които напускат Гърция, предаде БНР.

По регистрационния номер митническите власти в южната ни съседка получават в реално време информация дали превозното средство има неплатени санкции за пътни нарушения. Плащането на глобите ще се извършва директно на митническите пунктове преди напускане на страната.

Същата система се въвежда и на летищата - в зоните за връщане на коли под наем, както и на фериботните терминали, където регистрационните табели също ще се сканират за неплатени глоби.

Министърът на дигиталното управление Димитрис Папастергиу подчерта, че тази мярка уеднаквява задълженията между гръцките и чуждестранните шофьори и защитава държавата от укриване на данъци. Освен това новата система ще увеличи приходите на общините, тъй като средствата от глобите ще бъдат инвестирани в подобряване на пътната инфраструктура.

Гръцките власти напомнят още, че е забранено шофирането със замърсени регистрационни табели. За умишлено прикриване на номера или поставяне на стикери върху тях се налага глоба от 350 евро.

Новият Кодекс за движение по пътищата, който е със значителни промени, насочени към намаляване на пътнотранспортните произшествия в Гърция, която остава на челните места в ЕС по брой смъртни случаи по пътищата, влезе в сила от средата на септември.

Особен акцент се поставя върху използването на мобилен телефон по време на шофиране, където наказанията са много по-строги. Първото нарушение се наказва с глоба от 350 евро и отнемане на шофьорската книжка за 30 дни, докато повторните нарушения водят до глоби до 2000 евро и отнемане на шофьорската книжка, с наказателни последици в случай на произшествие.

За шофиране под въздействието на алкохол наказанието е глоба до 4000 евро, отнемане на шофьорската книжка до 10 години и наказателно преследване, което може да достигне дори 10 години затвор, особено ако е причинен фатален инцидент.

Ключови думи:

Гърция, шофьори, глоби за пътни нарушения

