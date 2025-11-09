Шофьор с неплатена глоба вече няма да може да напусне Гърция

БГНЕС архив Плащането на глобите ще се извършва директно на митническите пунктове преди напускане на Гърция.

Чужденците, които нарушават правилата за движение по пътищата в Гърция, вече няма да могат да напускат страната, без да платят наложените им глоби. Новата дигитална система, свързана директно с митническите служби, позволява автоматична проверка на всички автомобили, които напускат Гърция, предаде БНР.

По регистрационния номер митническите власти в южната ни съседка получават в реално време информация дали превозното средство има неплатени санкции за пътни нарушения. Плащането на глобите ще се извършва директно на митническите пунктове преди напускане на страната.

Същата система се въвежда и на летищата - в зоните за връщане на коли под наем, както и на фериботните терминали, където регистрационните табели също ще се сканират за неплатени глоби.

Министърът на дигиталното управление Димитрис Папастергиу подчерта, че тази мярка уеднаквява задълженията между гръцките и чуждестранните шофьори и защитава държавата от укриване на данъци. Освен това новата система ще увеличи приходите на общините, тъй като средствата от глобите ще бъдат инвестирани в подобряване на пътната инфраструктура.

Гръцките власти напомнят още, че е забранено шофирането със замърсени регистрационни табели. За умишлено прикриване на номера или поставяне на стикери върху тях се налага глоба от 350 евро.

Новият Кодекс за движение по пътищата, който е със значителни промени, насочени към намаляване на пътнотранспортните произшествия в Гърция, която остава на челните места в ЕС по брой смъртни случаи по пътищата, влезе в сила от средата на септември.

Особен акцент се поставя върху използването на мобилен телефон по време на шофиране, където наказанията са много по-строги. Първото нарушение се наказва с глоба от 350 евро и отнемане на шофьорската книжка за 30 дни, докато повторните нарушения водят до глоби до 2000 евро и отнемане на шофьорската книжка, с наказателни последици в случай на произшествие.

За шофиране под въздействието на алкохол наказанието е глоба до 4000 евро, отнемане на шофьорската книжка до 10 години и наказателно преследване, което може да достигне дори 10 години затвор, особено ако е причинен фатален инцидент.