Бурята "Горети" блокира със сняг и лед Европа

Париж необичайно е покрит от сняг и лед

Сняг и лед днес блокираха пътниците в Северозападна Европа и принудиха хиляди хора да прекарат нощта на летище Схипхол в Амстердам, но зарадваха други, които излязоха със ски и шейни в покрития със снежна пелена Париж, предадоха Ройтерс и БТА.

Бурята „Горети“ нахлу от атлантическото крайбрежие и донесе обилни снеговалежи в Париж в началото на деня, предизвиквайки отмяна на полети, задръствания и нарушения в трафика.

Сутринта беше забранено движението на камиони и училищни автобуси по пътищата в една трета от административните райони в страната, но по-късно предупрежденията за изключително лошо време бяха отменени в повечето от тях.

Автобусните превози във френската столица също бяха спрени, докато магазините се подготвяха за първия ден от новогодишни разпродажби.

Около 100 полета бяха отменени на парижкото летище „Шарл де Гол“, а 40 на по-малкото летище Орли, съобщи пред Си Ен Ен министърът на транспорта Филип Табаро.

Междувременно туристи и жители се наслаждаваха на рядката гледка на Париж - покрит със сняг, а някои от тях се възползваха от възможността да се спуснат със ски по склоновете на Монмартър и на Марсово поле под Айфеловата кула.

В Амстердам над 1000 пътници прекараха нощта на летище Схипхол, след като днес бяха отменени около 700 полета, отбелязвайки шестия пореден ден на нарушения във въздушния трафик на едно от най-натоварените летища в Европа.

Летищните власти осигуриха няколкостотин легла, както и възглавници, одеяла, храна и напитки.

Схипхол обяви, че не очаква повече отменени полети утре, тъй като се очаква температурите да се покачат.

Много училища в Нидерландия днес останаха затворени, а властите призоваха хората да работят от домовете си.

Властите в много райони на страната заявиха, че солта за почистване на пътищата не достига и ще бъдат обработени само основните пътни артерии, предаде новинарската агенция АНП.

Международното летище в Брюксел и железопътната компания „Евростар“ също съобщиха за нарушения в трафика.

В Испания сняг и студ наложиха спирането на движението по една от крайградските железопътни линии край Мадрид и беше нарушен трафикът по над 40 пътища.

В Полша училищата в много региони бяха затворени заради снеговалежи, а някои от тях преминаха на дистанционна форма на обучение.

Заради силни снеговалежи бяха затворени магистрали и имаше закъснения на влакове и автобуси тази сутрин и в Унгария.

Силни снеговалежи и дъжд причиниха проблеми и в Западните Балкани.

Пътници останаха блокирани във влак повече от 12 часа в град Книн в северозападната част на Хърватия, след като дървета паднаха върху релсите.

Някои градове в източната част на Босна и Херцеговина и в Западна Сърбия обявиха извънредно положение, след като бяха прекъснати електро и водоподаването.