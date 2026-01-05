Снежна буря парализира транспорта в Западна Европа

Снегът засега е в Париж. В София ще завали в четвъртък.

Зимата затвори пътища и спря полети в западната част на Европа.

Движението на влакове в Нидерландия спря, съобщи „Юростар“ и призова засегнатите пътници да не ходят на гарата.

Британските железопътни власти разположиха снегорини в Шотландия, за да се опитат да разчистят релсите, затрупани от обилния сняг, който достигна до 52 сантиметра в североизточна Шотландия. Прогнозата е за сняг и лед в Шотландия, Северна Ирландия и части от Северна Англия, а предупрежденията за студено време за всички региони в Обединеното кралство ще останат в сила до петък.

Общо 212 училища бяха затворени в Северна Ирландия в понеделник, а още десетки училища бяха затворени и в Шотландия, Уелс и Северна Англия.

Полети бяха отменени на редица летища, включително Ливърпул в северозападна Англия, Абърдийн и Инвърнес в североизточна Шотландия и Белфаст в Северна Ирландия.

На големите парижки летища Шарл дьо Гол и Орли, обилните снеговалежи принудиха авиокомпаниите да намалят полетите си с 15 процента. Около 250 снегопочистващи машини са били в готовност на двете летища, каза френският министър на транспорта Филип Табаро на пресконференция, добавяйки, че вероятно ще има „отменени полети и някои закъснения“.

В Париж снегът и ледът нарушиха движението на автобусите в понеделник следобед, а пътищата, особено в северозападния регион Нормандия, както и във френската столица, бяха силно засегнати от големи задръствания в пиковите часове.