Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Снежна буря парализира транспорта в Западна Европа

Днес, 08:57
Снегът засега е в Париж. В София ще завали в четвъртък.
Снегът засега е в Париж. В София ще завали в четвъртък.

Зимата затвори пътища и спря полети  в западната част на Европа. 

Движението на влакове в Нидерландия спря, съобщи „Юростар“ и призова засегнатите пътници да не ходят на гарата. 

Британските железопътни власти разположиха снегорини в Шотландия, за да се опитат да разчистят релсите, затрупани от обилния сняг, който достигна до 52 сантиметра  в североизточна Шотландия. Прогнозата е за сняг и лед в Шотландия, Северна Ирландия и части от Северна Англия, а предупрежденията за студено време за всички региони в Обединеното кралство ще останат в сила до петък.

Общо 212 училища бяха затворени в Северна Ирландия в понеделник, а още десетки училища бяха затворени и в Шотландия, Уелс и Северна Англия.

Полети бяха отменени на редица летища, включително Ливърпул в северозападна Англия, Абърдийн и Инвърнес в североизточна Шотландия и Белфаст в Северна Ирландия.

На големите парижки летища Шарл дьо Гол и Орли, обилните снеговалежи принудиха авиокомпаниите да намалят полетите си с 15 процента. Около 250 снегопочистващи машини са били в готовност на двете летища, каза френският министър на транспорта Филип Табаро на пресконференция, добавяйки, че вероятно ще има „отменени полети и някои закъснения“.

В Париж снегът и ледът нарушиха движението на автобусите в понеделник следобед, а пътищата, особено в северозападния регион Нормандия, както и във френската столица, бяха силно засегнати от големи задръствания в пиковите часове.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

прогнозата за времето

Още новини по темата

Задействана е BG-ALERT заради ураганен вятър на Боровец
04 Яну. 2026

Южен вятър ще донесе сахарски пясък за уикенда
19 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?