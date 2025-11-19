Медия без
Южен вятър ще донесе сахарски пясък за уикенда

Днес осем области са с оранжев код за проливни дъждове

19 Ноем. 2025
НИМХ

За 19 ноември Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за значителни валежи от втора степен (оранжев код) в 8 области от страната, включващи Югозападна България и централните и източните райони на Стара планина. За 15 области НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код). 

„В част от югозападните планински райони вече имаме около 65 литра на квадратен метър, например в района на хижа Безбог“, коментира пред Нова телевизия синоптикът Анастасия Стойчева. Тя предупреди, че силният югозападен вятър ще продължи и през уикенда, тъй като България остава в предната част на дълбока барична долина. „Ще имаме дни с усилен вятър и пренос на топъл въздух от Северна Африка. Това означава и ново навяване на сахарски прах“, отбеляза Стойчева.

Въпреки нестабилното време, температурите остават по-високи от обичайните за ноември. „Студеният въздух от Западна Европа постепенно ще се спуска на юг и ще достигне и Балканите, което ще понижи температурите, но не до зимни стойности в низините“, уточни Стойчева. Снеговалежи се очакват само в планините над 1200–1500 метра.

