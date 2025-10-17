Пеевски: Избори няма да има

Народното събрание направи трети неуспешен опит за тази седмица да заседава. Днес се регистрираха само 53 депутати от необходимите 121, за да може парламентът да заработи по същество. В предишните два пленарни дни народните представители не събраха кворум. В сряда в пленарната зала се регистрираха 61 народни представители, а в четвъртък – 71.

Кризата с кворума започна, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разклати правителството, недоволен от изборните резултати в Пазарджик. "Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление", каза Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ и с премиера Росен Желязков. След това нареди на депутатите и министрите си да тръгнат из страната, за да направят преглед на състоянието на структурите. Гневът на Борисов се стовари и върху председателя на парламента Наталия Киселова, която е заплашена от перспективата за оставка.

"Избори няма да има, това съм го казал отдавна", отсече днес водачът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който не крие, че партията му е готова да влезе в управлението. Очаква се в понеделник ГЕРБ да обявят решението си как точно ще се преформатира кабинетът. Засега вариантите са два - избор на нов кабинет в рамките на това Народно събрание или вот на доверие.

Пеевски използва случая, че пред пленарната зала се бяха събрали журналисти, за да отправи странен призив към президента Румен Радев: "Чичо Румен да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя".

Според опозицията в лицето на ПП-ДБ кризата ще се реши, ако "Борисов се еманципира от Пеевски''.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира, че ГЕРБ в момента са "втора цигулка" и някои от политическите им структури искат избори, за да се отърват от "тежката сянка на Пеевски".

Засега от управляващото мнозинство с коментар за ситуацията излязоха единствено от БСП. Те заявиха, че са готови на разговори с коалиционните партньори, за да бъде запазено правителството, и защитиха председателката на парламента Наталия Киселова, която е техен кадър.

От ИТН засега няма коментари. Премиерът Росен Желязков също запазва мълчание, но според източници на БНР вече се водят разговори с участниците в коалицията за излизане от кризата.



