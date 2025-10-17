Медия без
Пеевски: Избори няма да има

Цяла седмица парламентът не успя да заработи

17 Окт. 2025Обновена
Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски
Народното събрание направи трети неуспешен опит за тази седмица да заседава. Днес се регистрираха само 53 депутати от необходимите 121, за да може парламентът да заработи по същество. В предишните два пленарни дни народните представители не събраха кворум. В сряда в пленарната зала се регистрираха 61 народни представители, а в четвъртък – 71. 

Кризата с кворума започна, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разклати правителството, недоволен от изборните резултати в Пазарджик. "Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление", каза Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ и с премиера Росен Желязков. След това нареди на депутатите и министрите си да тръгнат из страната, за да направят преглед на състоянието на структурите. Гневът на Борисов се стовари и върху председателя на парламента Наталия Киселова, която е заплашена от перспективата за оставка.

"Избори няма да има, това съм го казал отдавна", отсече днес водачът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който не крие, че партията му е готова да влезе в управлението. Очаква се в понеделник ГЕРБ да обявят решението си как точно ще се преформатира кабинетът. Засега вариантите са два - избор на нов кабинет в рамките на това Народно събрание или вот на доверие.

Пеевски използва случая, че пред пленарната зала се бяха събрали журналисти, за да отправи странен призив към президента Румен Радев: "Чичо Румен да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя".

Според опозицията в лицето на ПП-ДБ кризата ще се реши, ако "Борисов се еманципира от Пеевски''.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира, че ГЕРБ в момента са "втора цигулка" и някои от политическите им структури искат избори, за да се отърват от "тежката сянка на Пеевски".

Засега от управляващото мнозинство с коментар за ситуацията излязоха единствено от БСП. Те заявиха, че са готови на разговори с коалиционните партньори, за да бъде запазено правителството, и защитиха председателката на парламента Наталия Киселова, която е техен кадър. 

От ИТН засега няма коментари. Премиерът Росен Желязков също запазва мълчание, но според източници на БНР вече се водят разговори с участниците в коалицията за излизане от кризата.

 

