Парламентарните репортери отново настояват за достъп до депутатите

30 Апр. 2026
По времето на "сглобката" на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДП народните представители орязаха достъпа на журналисти до кулоарите.

В първото заседание на новото Народно събрание парламентарни репортери внесоха подписка до председателя на парламента Михаела Доцова да им бъде осигурен свободен дотъп до кулоарите. В искането си журналистите обясняват, че заради ограниченото пряко общуване с депутатите, не могат да задават допълнителни въпроси, да провеждат неофоициални разговори или да доизясняват законопроекти.

По времето на "сглобката" на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДП народните представители започнаха да заседават в сградата на бившия партиен дом. Тогава те се оградиха с "китайска стена" срещу въпросите на журналистите, като им спряха достъпа до кулоарите, а молбата на представителите на медиите да им се осигурят нормални условия на работа не беше уважена. Депутатите склониха единствено да осигурят по-бърз интернет пред пленарната зала. И до днес единственият начин да се разговаря с депутат е или да бъде причакан пред пленарната зала, или на входа на парламента.

Още новини по темата

"Парламентът Радев" се събира за първи път в четвъртък
27 Апр. 2026

Обявен е архитектурен конкурс за обновяване на Народното събрание

10 Апр. 2026

НС се събира извънредно за цените и "Петрохан"
30 Март 2026

Журналистите от австралийската ABC стачкуват ефективно
25 Март 2026

Служебният кабинет обмисля компенсации за поскъпналите горива
10 Март 2026

Полицаят, срещнал се с МВР-шефа в ресторант, отрече да е имало натиск
25 Февр. 2026

ГЕРБ и ДПС скриха министрите от въпроси по големите скандали
06 Февр. 2026

Народното събрание се отказа от паркинга на пл. "Св. Александър Невски"
26 Ноем. 2025

Трайчо Трайков алармира, че сградата на Народното събрание се разпада
31 Окт. 2025

Половината депутати имат неизвинени отсъствия
25 Окт. 2025

ДаБГ настояват Киселова да върне в НС журналисти с отнети акредитации
24 Окт. 2025

Мъж стреля пред сградата на парламента в Белград
22 Окт. 2025

Пеевски: Избори няма да има
17 Окт. 2025

Работата на парламента блокира
16 Окт. 2025

