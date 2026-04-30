Парламентарните репортери отново настояват за достъп до депутатите

В първото заседание на новото Народно събрание парламентарни репортери внесоха подписка до председателя на парламента Михаела Доцова да им бъде осигурен свободен дотъп до кулоарите. В искането си журналистите обясняват, че заради ограниченото пряко общуване с депутатите, не могат да задават допълнителни въпроси, да провеждат неофоициални разговори или да доизясняват законопроекти.

По времето на "сглобката" на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДП народните представители започнаха да заседават в сградата на бившия партиен дом. Тогава те се оградиха с "китайска стена" срещу въпросите на журналистите, като им спряха достъпа до кулоарите, а молбата на представителите на медиите да им се осигурят нормални условия на работа не беше уважена. Депутатите склониха единствено да осигурят по-бърз интернет пред пленарната зала. И до днес единственият начин да се разговаря с депутат е или да бъде причакан пред пленарната зала, или на входа на парламента.