Кабинетът прие промени в сроковете за плащане на пенсии

Парите на възрастните вече няма да се бавят заради почивни дни

Днес, 14:19
БГНЕС

Кабинетът прие промени в наредбата за пенсиите, с които графикът за изплащането на сумите става по-благоприятен за пенсионерите. 

В момента пощенските станции и банките изплащат пенсиите между 7-мо и 20-о число на всеки месец. Когато тези дни са неработни, по наредба изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавяне, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият им източник на доход.

След като промените влязат в сила - вероятно още от юни, когато 7-мо или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне. Улеснението бе предложено от служебния социален министър Хасан Адемов.

