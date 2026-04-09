Всеки трети се пенсионира под общата възраст за пенсия

Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване догонват пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Този извод правят от Националния осигурителен институт в анализ на новоотпуснатите лични пенсии през 2025 г. Той е публикуван в новия информационен бюлетин на института. Тази тенденция беше отбелязана и в прочита на "Сега" на данните за миналата година.

През 2025 г. общият брой на лицата, пенсионирали се с пенсии от държавното обществено осигуряване, е 109 418, което представлява незначително намаление със 195 лица или с 0,2% спрямо 2024 г. Тези данни показват относителна стабилност в общия брой на новите пенсионери, като се наблюдават различни тенденции при отделните видове пенсии, коментират осигурителните експерти.

НОИ потвърждава още една отчетлива тенденция – все повече хора избират да се пенсионират предсрочно, но с намалена пенсия. През 2025 г. такива пенсии са отпуснати на 8 725 лица, което представлява 17,2% от пенсионерите с новоотпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст. Средно на тези лица не са достигали около 11 месеца до навършване на изискуемата възраст. В сравнение с 2024 г. се наблюдава увеличение с 848 лица или 10,8%, което показва нарастващ интерес към тази възможност за по-ранно пенсиониране.

Значително е намалението при пенсиите с първа и втора категория труд. Те са едва 530 – огромно намаление спрямо 2024 г., когато са били 2566 души.

Все повече пенсионери успяват да се пенсионират под изискуемата възраст за трета категория труд, която през 2025 г. беше 62 г. и 4 месеца за жените и 64 г. и 8 месеца за мъжете. Под тази възраст са се пенсионирали 35,6% от новите пенсионери, докато през 2024 г. техният дял е бил 32,6%. Тук обаче влизат и хората, които ползват законовите възможности за ранно пенсиониране като първа и втора категория труд. Средната възраст на пенсиониране в трета категория труд е 64,5 г. Работещите в специалните ведомства се пенсионират средно на 54,8 години. Средната възраст на лицата, получили пенсия за инвалидност поради общо заболяване, е 54,8 години.