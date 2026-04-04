4142 емигранти поискаха помощи за връщане в България

4142 българи в чужбина са кандидатствали по програмата "Избирам България", която дава финансова и друг вид подкрепа на наши емигранти с надежда да ги върне в родината, става ясно от данни, предоставени на "Сега" от Агенцията по заетостта. Първоначално програмата беше замислена с бюджет от над 13,5 млн. евро и 870 участници, но в крайна сметка кандидатстването остана отворено до изчерпването на ресурса и така се стигна до доста повече кандидати. Сред видовете подкрепа има пари за пренасяне на покъщнина, добавки за транспорт, уроци по български за децата в семейството, а при запазване на заетостта в България са планирани два финансови бонуса.

Към момента са одобрени 1887 души, а 38 са в процес на оценка, посочват от агенцията. Най-популярни са финансовите бонуси за запазване на заетост след шест и след 12 месеца, като те може да са до 3 средни заплати за сектора, в който работи завърналият се. Така може да надхвърлят 20 000 евро за финансисти, програмисти и др. Тези стимули са поискани от 1711 души. Суми все още не са плащани, тъй като не са минали първите шест месеца от започването на работа. 40 души обаче вече са получили услуги за общо 14 910,82 евро, като това са средства за настаняване и за транспорт между различни населени места.

338 от кандидатите са току-що завършили студенти от университети в чужбина, като от тях 213 вече са одобрени. По-любопитната статистика е на хората, които са се завърнали в България след започването на програмата – те са 840 души. Най-често лицата, които кандидатстват за участие по проекта се завръщат от Великобритания и Германия, като има и не малко случаи на завръщащи се и от Нидерландия, Франция, Испания, Италия, Белгия, Австрия и Ирландия, обясняват от АЗ. Като примери за завръщане от по-отдалечени държави оттам дават САЩ, Канада, Австралия, Япония, Китай, Обединените арабски емирства и Южна Африка.

Донякъде проблем в условията на програмата е изискването заетостта да е без прекъсване. За млади хора или пък за хора, доскоро пребивавали в чужбина, в началото може да е трудно да се задържат при един работодател, а смяната на работни места изисква много добър синхрон при регистрирането на промените и трудовите договори, за да не се стигне до нито един ден прекъсване. Към момента няма случаи на прекратено участие поради прекъсване на трудовите правоотношения.

"Избирам България" ще има и втори етап, който ще има за цел да стимулира вътрешната миграция. По него стимули ще има за живеещи в България, които желаят да се преместят в по-малки населени места с население под 50 000 души. В момента по този компонент се правят промени в част от условията. Затова и все още няма яснота какво точно ще представлява той.