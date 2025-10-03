Заявленията вече надхвърлиха местата за "Избирам България"

За 11 дни са подадени 1644 заявления за финансиране по програмата "Избирам България", която отпуска пари за преместване, установяване и започване на работа в България. Това показват данни на Агенцията по заетостта, предоставени на "Сега".

Програмата е насочена към българи в чужбина и се финансира по ОП "Развитие на човешките ресурси". Тя е първата, която след години говорене за връщане на българите от чужбина, реално отпуска финансиране за целта, въпреки че има съмнения доколко може да представлява стимул за такава голяма стъпка. Парите са за няколко вида подкрепа - пренасяне на покъщнина, обучение по български, наем, транспорт до работното място, а след шест и 12 месеца заетост се полага и еднократен стимул. Общо финансирането може да доближи 40 000 лв. за ИТ специалисти например.

На практика заявленията вече са в пъти повече от разчетените за програмата 870 участници. Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че при голям интерес ще се търсят възможности за увеличаване на финансирането. Тази седмица на блиц контрол в социалната комисия той коментира, че по 200 души кандидатстват на ден.

Само малка част от заявленията обаче са придружени с нужните документи, а много от тях не са преведени на български език, въпреки че това е задължително условие, обясняват от АЗ в отговор на въпроси на "Сега". Най-често срещаните грешки сред кандидатстващите, освен липсващите документи, са и подаването на повече от едно заявление от едно и също лице за различните мерки. Съгласно изискванията е допустимо подаването само на едно заявление, като в него може да се посочат всички желани видове подкрепа. Също така много често се подават заявления за надбавка за настаняване от повече от едно лице за един и същ адрес (например от съпрузи или партньори), въпреки че това изрично не е допустимо.

Тези проблеми засега не са причина за отстраняване на кандидати. При непълнота или неточност, АЗ дава възможност за корекции и съдейства за това. Ако обаче корекция не е възможна, кандидатурата отпада. Всички кандидати получават официално писмо-известие от Агенцията за статуса на кандидатурата, обясняват оттам.

На този етап все още не е правен подробен анализ на профила на кандидатстващите. Според АЗ обаче по-голям е делът на кандидатите, които все още живеят в чужбина и обмислят завръщане в България.

Въпреки че вече има голям интерес към програмата, предстоят още представяния, включително и в чужбина. На 1 ноември например програмата ще бъде представена на кариерен форум "Избери България" във Франкфурт на Майн.