532-ма кандидати вече са одобрени за "Избирам България"

Все още няма профил на кандидатите, за да се види дали повечето си идват от чужбина или са вече завърнали се наскоро оттам.

532-ма кандидати са одобрени за финансиране по първия компонент от програмата „Избирам България“, която се изпълнява по ОП "Развитие на човешките ресурси" и има за цел да отпуска пари на завръщащи се у нас българи за преместване, установяване и започване на работа. Това става ясно от данни, предоставени на „Сега“ от Агенцията по заетостта.

От началото на кандидатстването до края на месец октомври са подадени общо 2831 заявления. Засега няма изготвен профил какви са кандидатите, но е известно, че от тях 1391 са жени, а 1440 – мъже. Допустимите за участие в програмата са лица на възраст между 16 и 65 години включително.

Парите са за няколко вида подкрепа - пренасяне на покъщнина, обучение по български, наем, транспорт до работното място, а след шест и 12 месеца заетост се полага и еднократен стимул. Именно този еднократен стимул за след 6 или 12 месеца е и най-търсеният вид помощ. След 6-ия месец се получава сума, равна на 30% от 6 средни работни заплати за сектора, в който е наето лицето, а след 12-ия и при запазване на заетостта, лицата имат право на още един еднократен стимул, равен на 50% от 6 средни работни заплати за сектора. Така финансирането може да е от порядъка на 30-40 хиляди лева за ИТ специалисти например.

Краят на програмата е през 2028 г. и подаването на заявления продължава да бъде в ход, посочиха от агенцията. В документацията по програма пише, че заявления се приемат до 17:00 ч. на 10.11.2025 г.

В момента от АЗ подготвят и втория компонент от програмата, който предлага възможности за преместване в рамките на България от голям град с население над 50 хил. души към населено място, чието население е под 50 хил. души.