От утре българи от чужбина могат да искат помощи за връщане

БГНЕС Програмата за българите от чужбина влиза в действие от утре, а скоро ще има и програма за обезлюдени райони.

Едно от много раздадени в последните години обещания за връщане на българите от чужбина стигна до фаза на реализация. От утре Агенцията по заетостта започва да приема заявления за финансова подкрепа на хора, които са пребивавали в чужбина за работа или обучение и се завръщат в България. Кандидатстването ще става изцяло по електронен път. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет, след като кабинетът прие програмата "Избирам България". По нея ще се отпуснат 26,5 млн. лв. за различни мерки на подкрепа на връщащи се от следване или работа извън страната.

Гуцанов твърди, че още отсега интересът е огромен. За получаване на парите обаче има редица условия, показва справка в документацията на програмата. Право на подкрепа ще имат българи, живеещи в чужбина, хора с български произход, както и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда. Те трябва да отговарят задължително на едно от следните условия:

- да са пребивавали най-малко 12 месеца през последните 18 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението;

- да са новозавършили, т.е. да са придобили образованието си през последните 12 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението.

Възможните мерки за подкрепа са:

- пари за преместване на покъщнина;

- добавка за настаняване за период до 12 месеца, в случай че човек започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище;

- обучение по български език за лица, които са чужди граждани;

- надбавка за транспорт от и до работното място в България за период до 12 месеца;

- изплащане на еднократни стимули след 6–месечна заетост и след 12–месечна заетост в България.

Помощта за пренасяне на покъщнина ще е до 5000 лв. в рамките на ЕС, Косово и държави-кандидатки за ЕС и до 10 000 лв. за останалия свят. Такава добавка ще се изплаща със задна дата от 1 януари 2025 г. в случай, че човек е започнал работа в България след тази дата и е запазил заетостта си 6 месеца след подаване на заявление за включване в проекта. С други думи, разходите за преместване ще се изплащат след 6-ия месец от заетостта на лицето, считано от датата на подаване на заявлението.

Добавката за настаняване ще е 406 лв. Тя ще се изплаща от датата на подаване на заявлението в АЗ, когато човек вече е започнал работа. В случай че не е започнал към датата на заявлението, то добавката ще се изплаща от датата на започване на работа. И при тази добавка заетостта трябва да е започнала след 1 януари 2025 г.

Помощта за уроци по български ще е 900 лв. за не по-малко от 300 часа.

Дневната надбавка за транспорт ще е за всеки реално отработен ден. Ако човек трябва да пътува до друго населено място, ще му дават по 8 лв. на ден. Ако пътува в рамките на населеното място, в което живее, сумата ще е 3 лв. Тази надбавка няма да се отпуска на самостоятелно заети лица. Тази помощ ще се отпуска от датата на подаване на заявлението, когато човек вече е започнал работа. В случай че не е, парите ще се дават от датата на започване на работа в България.

Еднократните стимули след 6-месечна заетост ще са 30% от размера на шест средни работни заплати за съответния сектор, в който работи лицето. След 12-ия месец ще се полага еднократен стимул, който вече ще е 50% от размера на шест средни работни заплати за сектора. Тези стимули ще се отпускат от датата на подаване на заявлението, ако човек е започнал работа след 1 януари 2025 г., като ще се изплащат, ако той запази заетостта си 6 или 12 месеца след подаването на заявлението за участие в "Избирам България". През това време може да има работа при различни работодателите, но не може да има прекъсване. Ако работодателите са от различни сектори, стимулите ще се изчисляват според по-ниското възнаграждение.

Идеята и стимулът е хората да се върнат, да имат работни места, да дадат своя принос в икономиката на страната ни, като едва тогава да се получат тези стимули, уточни министър Гуцанов.

Гуцанов обяви и предстояща програма за преместване на живеещи от по-големите населени места към обезлюдени райони, както навремето имаше инициатива "Странджа-Сакар". Тя ще бъде с още по-голям бюджет - 40 млн. лв., а подкрепа ще получават хора, които пребивават в България и желаят да се преместят и да започнат работа в населени места с население под 50 хил. души, става ясно от документацията на програмата в системата ИСУН.

Министърът не можа да каже за колко българи е предназначена програмата "Избирам България", но каза, че при добри резултати може да се отпуснат допълнителни средства.