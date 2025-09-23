Медия без
420 заявки за връщане в България са дошли за 24 часа

Днес, 09:21
Борислав Гуцанов обяви голям интерес към програмата "Избирам България".
Само за 24 часа от началото на проект „Избирам България“ са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас, обяви социалният министър Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк. Той е част от нашата делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Агенцията по заетостта приема заявления от 18 септември. Те се подават само онлайн на сайта на агенцията. Възможностите за подкрепа са няколко и предстои да се види как ще проработят. За част от мерките човек трябва да докаже шестмесечна заетост, и то след подаване на заявлението. За еднократните стимули, които ще се дават на шестия и на 12-ия месец, трябва да има непрекъсната заетост, дори и да са различни работодателите, но много рядко се случва да няма луфт при такива смени. За транспорт сумата е 3 лв. на ден, ако човек пътува в рамките на населеното място, в което живее, и 8 лв., ако живее и работи в различни населени места. Наемът е закован за 406 лв., въпреки че това дава много различни възможности според населеното място - наемите в София и Видин например са много различни и т.н.

Припомняме условията за участие:

Право на подкрепа ще имат българи, живеещи в чужбина, хора с български произход, както и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда. Те трябва да отговарят задължително на едно от следните условия:

- да са пребивавали най-малко 12 месеца през последните 18 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението;

- да са новозавършили, т.е. да са придобили образованието си през последните 12 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението.

Възможните мерки за подкрепа са:

- пари за преместване на покъщнина - до 5000 лв. в рамките на ЕС, Косово и държави-кандидатки за ЕС; до 10 000 лв. за останалия свят. Такава добавка ще се изплаща със задна дата от 1 януари 2025 г., в случай че човек е започнал работа в България след тази дата и е запазил заетостта си 6 месеца след подаване на заявление за включване в проекта;

- добавка за настаняване от 406 лв. за период до 12 месеца, в случай че човек започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище. Такава добавка ще се изплаща със задна дата от 1 януари 2025 г. в случай, че човек е започнал работа в България след тази дата и е запазил заетостта си 6 месеца след подаване на заявление за включване в проекта. С други думи, разходите за преместване ще се изплащат след 6-ия месец от заетостта на лицето, считано от датата на подаване на заявлението;

- обучение по български език за лица, които са чужди граждани. Добавката ще е 900 лв. за не по-малко от 300 часа;

- надбавка за транспорт от и до работното място в България за период до 12 месеца - 3 лв. на ден в рамките на едно населено място и 8 лв. при работа в друго населено място. Тази надбавка не се полага на самостоятелно заети лица. Ще се отпуска от датата на подаване на заявлението, ако човек вече е започнал работа, или при започване на работа;

- изплащане на еднократни стимули. След първите 6 месеца заетост в България ще се дава сума, която е 30% от размера на шест средни работни заплати за съответния сектор, в който работи лицето. След 12-ия месец ще се полага еднократен стимул, който вече ще е 50% от размера на шест средни работни заплати за сектора. Тези стимули ще се отпускат от датата на подаване на заявлението, ако човек е започнал работа след 1 януари 2025 г., като ще се изплащат, ако той запази заетостта си 6 или 12 месеца след подаването на заявлението за участие в "Избирам България".

Всички условия по програмата са описани на сайта на Агенцията по заетостта.

